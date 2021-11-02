На Алтае местная жительница погибла страшной смертью по вине коммунальщиков

В Республике Алтай 29 октября около 23:00 женщина возвращалась домой со своим товарищем в районе Башталинка. Траншея находилась на улице Казачьей на неосвещенной местности. Ее глубина составляла порядка пяти метров, куда и провалились молодые люди. Яма была выкопана для проведения водопровода организацией МУП «ТепловодстройСервис».
Пострадавшим не удалось собственными силами выбраться из ямы, воспользовавшись сотовым телефоном они сообщили о происшествии знакомым, которые прибыли на место случившегося и помогли мужчине с женщиной подняться на землю. Также их доставили в медучреждение, где врачи оказали потерпевшим медицинскую помощь.
В результате падения женщина получила травму грудной клетки и несколько переломов в области ребер. Около 01:00 30 октября пострадавшая скончалась от попадания воздуха и крови в плевральную полость
Следователями проводится проверка по факту произошедшего. Сотрудникам правопорядка предстоит выяснить, были ли соблюдены все правила обеспечения безопасного передвижения по данному участку во время ремонтных работ.