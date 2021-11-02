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Как ухаживать за землей на даче перед зимой: чем обработать участок от вредителей, чем удобрить почву

9:00:5111/2/2021,Анна Филатова
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Почву обрабатывают от медведки, от колорадского жука, от проволочника. Для всех этих вредителей делают специальные ловушки и раскладывают их по участку.

Как правильно удобрить почву перед началом зимы.
Как правильно удобрить почву перед началом зимы. Фото: Рixabay.com

После того как, урожай собран, необходимо начать подготовку земли к зиме. От того, насколько качественно дачники обработают землю от вредителей, напрямую зависит качество будущего урожая. Поэтому уделить этому вопросу стоит максимум внимания.

Для каждого высаженного растение необходимо подготавливать почву по-разному.

Обработка от вредителей.

Процедуру стоит проводить после того, как урожай собран и закончить ее необходимо пока не наступили первые заморозки.
Этапы.

1. Необходимо сначала убрать опавшие листья и траву.
2. Обеспечить защиту от грызунов кустарникам.
3. Обработать сад от вредоносных насекомых.
4. Обработать деревья от грызунов.
5. Перекопать почву.
6. Удобрить грунт.

Основные удобрения.

Навоз необходимо вносить в грунт осенью, он богат семенами сорняка, которые по весне легко убрать с помощью тяпки. Навоз хорошо впитывает влагу и перемешивается с грунтом. Обязательно его необходимо внести под кусты малины и земляники.

Древесина и зола - это удобрение, которое вносят только в почвы, богатые глиной. В других почвах результата от такого вида удобрений не будет, так как они быстро вымываются из грунта.

Торф - это отличный разрыхлитель. Его следует вносить в почву и осенью и весной.

Мочевина - это удобрение, после внесения которого в почву ее необходимо накрыть, чтобы она не испарилась.

Седераты - это специальные растения для удобрения почвы.

Борьба с вредителями.

Почву обрабатывают от медведки, от колорадского жука, от проволочника. Для всех этих вредителей делают специальные ловушки и раскладывают их по участку.

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