Как ухаживать за землей на даче перед зимой: чем обработать участок от вредителей, чем удобрить почву

После того как, урожай собран, необходимо начать подготовку земли к зиме. От того, насколько качественно дачники обработают землю от вредителей, напрямую зависит качество будущего урожая. Поэтому уделить этому вопросу стоит максимум внимания.
Для каждого высаженного растение необходимо подготавливать почву по-разному.
Обработка от вредителей.
Процедуру стоит проводить после того, как урожай собран и закончить ее необходимо пока не наступили первые заморозки.
Этапы.
1. Необходимо сначала убрать опавшие листья и траву.
2. Обеспечить защиту от грызунов кустарникам.
3. Обработать сад от вредоносных насекомых.
4. Обработать деревья от грызунов.
5. Перекопать почву.
6. Удобрить грунт.
Основные удобрения.
Навоз необходимо вносить в грунт осенью, он богат семенами сорняка, которые по весне легко убрать с помощью тяпки. Навоз хорошо впитывает влагу и перемешивается с грунтом. Обязательно его необходимо внести под кусты малины и земляники.
Древесина и зола - это удобрение, которое вносят только в почвы, богатые глиной. В других почвах результата от такого вида удобрений не будет, так как они быстро вымываются из грунта.
Торф - это отличный разрыхлитель. Его следует вносить в почву и осенью и весной.
Мочевина - это удобрение, после внесения которого в почву ее необходимо накрыть, чтобы она не испарилась.
Седераты - это специальные растения для удобрения почвы.
Борьба с вредителями.
Почву обрабатывают от медведки, от колорадского жука, от проволочника. Для всех этих вредителей делают специальные ловушки и раскладывают их по участку.