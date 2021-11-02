В России поставлен новый страшный рекорд по смертности от коронавируса

За 24 часа в России коронавирусом заболели 39 008 человек. Скончались за последние сутки 1 178 пациентов. При это 30 906 уже заразившихся смогли выздороветь.
В Москве за 24 часа число заразившихся упало на 1 367 по сравнению с предыдущими сутками. А вот в столичном регионе число зараженных достигло 2 893 человека за суточный период.
Напомним, ранее издательство «Курьер.Среда» сообщало, что Новгородская область стала первым регионом, чьи власти продлили период нерабочих дней. Там карантин будет действовать до 15 ноября. В области также будут усилены ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, а учреждения не работающие по QR-кода, будут закрыты.