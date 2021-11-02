Президент России Путин обрушил цена на газ в Европе, сделав одно только замечание

На заседании кабинета министров Владимир Путин дал поручение «Газпрому» восполнить газом склады в Германии и Австрии. Также глава сообщил, что масштабные объемы веществ приводят в устойчивое состояние цены на рынках Европы. Лидер организации заявил о том, что поручение президента будет выполнено до 8 ноября. Владимир Путин велел держать его в курсе данных событий.
Спустя некоторое время цены на газ в Европе стремительно стали падать. Например, цены фьючерсов на газ в Нидерландах стали ниже на 15%. Сообщается, что норвежская международная энергетическая компания Equinor, которая является одним из крупнейших конкурентов «Газпрома», собирается увеличить объемы поставок на Европейском рынке.
В стороне не осталась и Украинская держава. Власти страны предложили использовать собственные подземные хранилища.
– Мы используем порядка 60% своих хранилищ, оставшиеся можем предложить для осуществления работ с иностранными партнерами и решения энергетических проблемы Украины и Европы, – заявил исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» — оператора ПГХ Украины — Сергей Перелома.
Напомним, осенью 2021 года в Европе начался кризис, связанный с высокими ценами на газ, стоимость которого за два месяца не раз достигала своего максимума за всю историю существования. Например, в начале октября цена составляла 2000 долларов за кубометр. Однако позже она вновь упали, а к причинам таких скачков эксперты относят низкую заполняемость хранилищ.
Также глава РФ отмечал, что подобные перебои могут быть связаны с тем, что американские специалисты сняли собственные поставки с Европейских хранилищ.
– Наша компания восполнила пробелы, которые были созданы США. Несмотря на то, что ситуация нашей организации на Европейском рынке сохранится напряженная, – сообщил Владимир Путин.
Старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн рассказал, что кризисная ситуация не связана с действиями России. Мужчина считает, что к причинам дефицита можно отнести целый ряд происшествий, некоторые из которых были неподконтрольными для всех.
– Европа не должна зависеть от импорта газа, ей давно пора активно пользоваться другими источниками. Я предлагаю вкладывать больше денег в продвижение зеленой энергетики, – считает Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.