Календарь покупок и приобретений по лунному календарю на ноябрь 2021 года

Все мы любим ходить за покупками. Они могут быть как крупные, так и мелкие. Ежедневно мы покупаем ненужные нам вещи, совершаем лишние траты. Эти вещи потом пылятся в наших квартирах без какой-либо пользы. Научиться тратить деньги с умом можно и помочь в этом может лунный календарь покупок.
Лунный календарь подскажет, когда и какие покупки лучше совершать, а в какие дни от походам по магазинам лучше отказаться. Фаза Луны влияет на то, удачная ли будет покупка, долго ли она будет радовать своего хозяина.
Когда Луна пребывает в Овне, Весах или Тельце — это самые удачные дни для походов по магазинам. В эти дни вы будете приобретать действительно качественные вещи, которые будут служить вам верой и правдой долгие годы. Когда Луна находится в знаке зодиака - Рыб, то совершать покупки не стоит. Так как вы зря потратите деньги, а удовольствие от покупки так и не получите.
Когда Луна убывает или происходит новолуние, то деньги лучше не тратить. Существенные траты стоит совершать только в дни растущей Луны.
Благоприятные и неблагоприятные дни для похода по магазинам.
1. Самые идеальные дни для покупок в ноябре:9, 15, 16, 18 число.
2. Хорошие дни для посещения магазинов: 2, 3, 8, 10, 12, 14, 17, 29 числа.
3. Дни нейтральные: 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 числа.
4. Крайне неблагоприятные дни для покупок: 4, 5.
5. Неудачные дни для походов по магазинам: 1, 6, 7, 11, 13, 22, 27 числа.
В благоприятные дни можно совершать крупные покупки, такие как автомобили и недвижимость. В нейтральные дни можно приобретать мелкие товары и одежду.