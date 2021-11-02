Телеведущий Иван Ургант предложил Ольге Бузовой создать свой «МХАТ-2»

Театральная карьера Ольги Бузовой не задалась — после нескольких представлений спектакля «Чудесный грузин» на сцене МХАТ имени Горького действо пока не будет больше демонстрироваться публике в связи с тем, что желающих посмотреть на актрису Бузову становится все меньше.
В сообщении пресс-службы театра указано, что спектакль «Чудесный грузин» не будет показан в запланированные дни в связи с низкой продаваемостью билетов. Однако, руководство МХАТ пояснило, что сам спектакль из репертуара убирать не собирается.
В связи с этим Иван Ургант дал совет Ольге не отчаиваться и создать собственный театр.
- Я бы Оле не предлагал идти в какие-то другие театры. Ей нужно открыть свой театр. Её выгнали из МХАТа Горького? Ну и всё, она открыла свой МХАТ-2. Вот и всё!, - предложил Иван в эфире "Вечернего Урганта" на "Первом канале".
Ведущий заявил, что он всегда поддерживал коллегу и поэтому предлагает ей сцену, с которой ее точно не выгонят. Также он презентовал логотип проекта по аналогии с реалити-шоу Дом-2» с которого и начинала свою карьеру известная медийная певица и ведущая.