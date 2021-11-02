У бизнесмена из Махачкалы украли 30 млн рублей в золоте и оружие пока он гулял на свадьбе

Если бы мы снимали кино про самую нелепую и самую красивую кражу века, вдохновлялись бы не «друзьями Оушена» и даже не его подругами, а просто заглянули в дагестанское село Красный Восход. Именно здесь приключилась эта невероятная история, пожалуй, самого крупного ограбления века в селе: у одного бизнесмена украли 30 миллионов в золоте из дома пока он был на свадьбе. В беседе с журналистом «Курьер.Среда» 2 ноября родной племянник бизнесмена Гаджик рассказал подробности инцидента.
- У моего дяди украли 30 миллионов в золоте и оружие. Все уехали на свадьбу в Махачкалу. Он занимается продажей изделий в своей магазине. Вернулись домой, обнаружили, что сейфа нет.взломали дом и аккуратно стащили сейф уже зная, где он. Я оттуда уехал буквально вчера домой, отпуск закончился. Дядя держится, это труд всей жизни, - поделился Гаджик.
Известно, что сейф находился в небольшом деревянном шкафу в доме бизнесмена. Каким образом воры его обнаружили - загадка. Как и тот факт, почему бизнесмен хранил все дома, а не в банке. Семья пошла в полицию. Сейчас делом занимаются следователи.