В Москве задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужчины

Управлением по расследованию особо важных дел задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства. Его жертва был 1952 года рождения. Его труп было обнаружено 25 октября в бане частного дома в Новой Москве. На теле пострадавшего были обнаружены следы множественных колото-резаных ран в районе шеи и корпуса.
Сотрудниками московского СК и уголовного розыска был задержан житель Москвы 1961 года рождения. При следственных действиях подозреваемый сообщил, что убийство совершил, потому что не мог отдать долг своей жертве.
Сейчас обвиняемого задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.