В Новосибирске арестовали мужчину, который мог зверски убить сибиряка на кладбище

По подозрению в убийстве помещен в СИЗО 56-летний директор автопарка. Именно он мог убить 29-летнего ранее пропавшего подчиненного. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
29 октября 2021 года таксист вышел из дома и направился на встречу, ранее назначенную своим работодателем. В ночь он домой не вернулся, а на следующий день поступило заявление в полицию о его пропаже. По горячим следам задержали 56-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Как следует из материалов расследования, мужчины встретились на Заельцовском кладбище около могилы родителей подозреваемого, именно там директор автопарка и нанес удар лопатой по своему подчиненному, после чего задушил.
Для того, чтобы скрыть следы преступления, тело убитого было вывезено на машине в багажнике на улицу Ипподромскую. Задержанный свою вину признает частично.
Во вторник, 2 ноября для подозреваемого была избрана мера пресечения — заключение под стражу.