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В Новосибирске арестовали мужчину, который мог зверски убить сибиряка на кладбище

10:24:3811/2/2021
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Ранее в Новосибирске пропал 29-летний таксист, выехавший от дома на служебной машине.

В Новосибирске после заявления о пропаже человека оказалось, что он был убит на кладбище. Фото: PxHere

По подозрению в убийстве помещен в СИЗО 56-летний директор автопарка. Именно он мог убить 29-летнего ранее пропавшего подчиненного. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

29 октября 2021 года таксист вышел из дома и направился на встречу, ранее назначенную своим работодателем. В ночь он домой не вернулся, а на следующий день поступило заявление в полицию о его пропаже. По горячим следам задержали 56-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Как следует из материалов расследования, мужчины встретились на Заельцовском кладбище около могилы родителей подозреваемого, именно там директор автопарка и нанес удар лопатой по своему подчиненному, после чего задушил.

Для того, чтобы скрыть следы преступления, тело убитого было вывезено на машине в багажнике на улицу Ипподромскую. Задержанный свою вину признает частично.

Во вторник, 2 ноября для подозреваемого была избрана мера пресечения — заключение под стражу.

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