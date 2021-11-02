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В России нашли колбасу с африканской чумой свиней

10:57:1311/2/2021
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Вся продукция со склада изъята, она не попадет на прилавки, но в двух магазинах Георгиевска и Минвод уже продавалась зараженная колбаса.

В колбасе из Ростова обнаружен опасный геном. Фото: PIXNIO

В Саратов завезли продукцию с геномом АЧС. На этот раз генетический материал вируса африканской чумы свиней обнаружили в колбасных изделиях производства ООО МПП «Темп» из Ростовской области.

Специалисты провели анализ продукции на одном из складов Саратова, и результат показал наличие генома АЧС (африканской чумы свиней) в колбасе, привезенной из Ростова. Сообщение  об инциденте было опубликовано в ИА «Взгляд-инфо», которое ссылается на региональный Россельхознадзор. Вся продукция со склада была изъята и не попадет к покупателям.

Та же продукция была обнаружена в магазинах Георгиевска и Минвод Ставропольского края. Результаты исследований продукции показали наличие вируса в варёных сосисках «Трошки» и ветчине «Нежная». В местном Россельхознадзоре рекомендовали не кормить скот продукцией, произведенной в Ростове, дело в том, что для человека вирус не представляет опасности, а животные от него заражаются.

Ранее 21 октября Россельхознадзор сообщил, что геном АЧС был обнаружен в одной из исправительных колоний.

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