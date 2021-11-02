В России нашли колбасу с африканской чумой свиней

В Саратов завезли продукцию с геномом АЧС. На этот раз генетический материал вируса африканской чумы свиней обнаружили в колбасных изделиях производства ООО МПП «Темп» из Ростовской области.
Специалисты провели анализ продукции на одном из складов Саратова, и результат показал наличие генома АЧС (африканской чумы свиней) в колбасе, привезенной из Ростова. Сообщение об инциденте было опубликовано в ИА «Взгляд-инфо», которое ссылается на региональный Россельхознадзор. Вся продукция со склада была изъята и не попадет к покупателям.
Та же продукция была обнаружена в магазинах Георгиевска и Минвод Ставропольского края. Результаты исследований продукции показали наличие вируса в варёных сосисках «Трошки» и ветчине «Нежная». В местном Россельхознадзоре рекомендовали не кормить скот продукцией, произведенной в Ростове, дело в том, что для человека вирус не представляет опасности, а животные от него заражаются.
Ранее 21 октября Россельхознадзор сообщил, что геном АЧС был обнаружен в одной из исправительных колоний.