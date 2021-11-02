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Терапевт рассказал о запрещенных лекарствах при коронавирусе

10:49:2411/2/2021
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Они могут привести к фатальным последствиям.

Антибиотики могут навредить при коронавирусе. Фото: Pixabay.com

Врач-терапевт рассказал о том, что пациенты часто пытаются заниматься самолечением при заражении коронавирусом. Но курсы антибиотиков или противовирусных могут привести к негативным последствиям для пациента с COVID-19, сообщает терапевт Александр Мельников.

Также медик произнес перечень препаратов, которых не стоит принимать при лечении коронавируса в домашних условиях. К таким он отнес и кортикостероиды, которые имеют высокую эффективность в борьбе с вирусом, но их побочные эффекты могут дать о себе знать.

– Иногда госпитализация пациента не может быть осуществлена по ряду причин. В Таких случаях, назначение кортикостероидов может либо излечить пациента, либо же привести к летальному исходу, – считает Мельников.

Также эксперт заявил, что к списку таких лекарственных средств можно отнести противовирусные препараты. По словам врача, они могут навредить людям с положительным ПЦР-тестом.

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