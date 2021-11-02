Терапевт рассказал о запрещенных лекарствах при коронавирусе

Врач-терапевт рассказал о том, что пациенты часто пытаются заниматься самолечением при заражении коронавирусом. Но курсы антибиотиков или противовирусных могут привести к негативным последствиям для пациента с COVID-19, сообщает терапевт Александр Мельников.
Также медик произнес перечень препаратов, которых не стоит принимать при лечении коронавируса в домашних условиях. К таким он отнес и кортикостероиды, которые имеют высокую эффективность в борьбе с вирусом, но их побочные эффекты могут дать о себе знать.
– Иногда госпитализация пациента не может быть осуществлена по ряду причин. В Таких случаях, назначение кортикостероидов может либо излечить пациента, либо же привести к летальному исходу, – считает Мельников.
Также эксперт заявил, что к списку таких лекарственных средств можно отнести противовирусные препараты. По словам врача, они могут навредить людям с положительным ПЦР-тестом.