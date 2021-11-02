В Бердске поймали и наказали водителей, устроивших дрифт под окнами мэрии 1 ноября

Во вторник, 2 ноября, стало известно о том, что устроивших дрифт под окнами мэрии Бердска накануне водителей установили. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Напомним, 1 ноября несколько человек на автомобилях ВАЗ-2105 гоняли прямо перед горадминистрацией на площади Горького - по первому снегу. В это время по площади проходили люди, поскольку она является пешеходной зоной. Чиновники до 7 ноября включительно не работают по указу президента.
После публикации "Курьер.Среда" о происшествии, к мэрии прибыли сотрудники ГИБДД и разогнала хулиганов.
-Дежурным по администрации информация о нарушениях была передана в ЕДДС. Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области, на место выехали 2 экипажа ДПС. По горячим следам было задержано двое автовладельцев. Обоим выписаны административные штрафы за создание аварийной ситуации и угрозе жизни, и здоровью пешеходов, - рассказали в мэрии.
Власть просит о подобных происшествиях сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 2-18-18. 2-63-93.