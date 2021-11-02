Синоптики обещают пик тепла на выходные в некоторых российских регионах

Специалист из центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ждет жителей европейской части России на этой неделе. Он пообещал, что до пятницы будет постепенно подниматься температура, при этом тепло будет сопровождаться ветром и дождями.
- Пик ее придется на четверг-пятницу, тогда, например, в Москве днем температура будет преодолевать отметку в плюс десять градусов, — рассказал синоптик для "Ленты.ру".
При этом синоптик предупредил, что не будет солнечной и сухой погоды, на что причиной станет североатлантический циклон, который принес с собой теплый и влажный воздух Атлантики.
Ранее представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на всей территории страны превышены средние показатели температур, причем разница с нормой очень большая - до 12 градусов. Самое большое превышение наблюдается в Москве, Рязанской и Владимирской областях. Средняя температура с превышением на 8 градусов ожидается в центре Европейской России, Поволжье, Урале и Западной Сибири.