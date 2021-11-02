Зеленский ввел новые санкции против России из-за выборов в Крыму

Киев ввел новые санкционные меры против России. Указы о санкциях подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.
"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сказано в документе.
Ограничения распространяются на 140 физических и 50 юридических лиц.
Речь идет о тех, кто имел отношение к организации выборов в Госдуму в Крыму в сентябре 2021 года и голосованию населения ЛНР и ДНР. Кроме того, в черный список внесены сеть магазинов Mere, компания Group-IB, СИЗО №1 в Симферополе, судостроительный завод "Море", научно-технический центр "Импульс-2", авиакомпании "Хорс", "Камус Эйр", "Украинско-средиземноморские авиалинии".
Ранее Украина уже вводила санкции в отношении 237 человек, участвовавших в организации выборов в российский парламент в Крыму и на Донбассе.