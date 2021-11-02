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В Кремле рассказали, что будет в России после 7 ноября

12:06:5211/2/2021
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не верить слухам, но напомнил, что регионы вправе вводить свои ограничения в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Дмитрий Песков рассказал журналистам насчет длительности ограничений. Фото: Кремлин.ру

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о продлении нерабочих дней не более, чем слухи. Представитель Кремля призвал не верить им, а полагаться на официальную информацию.

- Вместе с тем, план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение, — добавил он.

С 30 октября по 7 ноября в России введены нерабочие дни. При этом российский президент, принявший решение ввести ограничения, пояснил, что региональные власти, исходя из ситуации на местах, могут сами решать о продлении нерабочих дней и строгости ограничений.

Первым регионом, продлившим нерабочие дни, стала Новгородская область — там ограничения продлятся еще на неделю. 2 ноября стало известно, что еще три региона допустили продление нерабочих дней после 7 ноября.

Ранее в Роспотребнадзоре пояснили, что введение нерабочих дней — время для того, чтобы посидеть дома и вакцинироваться тем, кто это еще не сделал прививку.

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ограничениянерабочие дникоронавирусДмитрий Песков
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