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Еще в трех регионах России могут продлить нерабочие дни после 7 ноября

11:55:0611/2/2021
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Власти Коми, Амурской и Ульяновской областей планируют увеличить число нерабочих дней - сверх того, что объявил президент.

коронавирус, пандемия, COVID-19
В трех регионах России допустили возможность продления нерабочих дней. Фото: Рixabay.com

Власти Республики Коми, а также Амурской и Ульяновской областей не исключают возможность продления нерабочих дней с 8 ноября, сообщает РИА Новости во вторник.

Ранее официально объявил по продлении периода нерабочих дней губернатор Новгородской области. Из-за сложной ситуации с коронавирусом, в регионе продлили нерабочие дни на неделю - до 14 ноября. При этом ужесточили санкции к тем организациям, которые нарушает режим косидных ограничений.

А в Хакасии на период нерабочих дней ввели комендантский час. По 7 ноября жителям республики запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 по местному времени. Разрешается только сходить за продуктами, в аптеку и вывести собаку. Людей старше 60 лет отправили на самоизоляцию.

Как сообщал "Курьер.Среда",  в Новосибирской области власти объявили о жестких ограничительных мерах на период с 30 октября по 7 ноября включительно.

Указ на эту тему подписал президент России Владимир Путин 20 октября.

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