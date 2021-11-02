Еще в трех регионах России могут продлить нерабочие дни после 7 ноября

Власти Республики Коми, а также Амурской и Ульяновской областей не исключают возможность продления нерабочих дней с 8 ноября, сообщает РИА Новости во вторник.
Ранее официально объявил по продлении периода нерабочих дней губернатор Новгородской области. Из-за сложной ситуации с коронавирусом, в регионе продлили нерабочие дни на неделю - до 14 ноября. При этом ужесточили санкции к тем организациям, которые нарушает режим косидных ограничений.
А в Хакасии на период нерабочих дней ввели комендантский час. По 7 ноября жителям республики запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 по местному времени. Разрешается только сходить за продуктами, в аптеку и вывести собаку. Людей старше 60 лет отправили на самоизоляцию.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области власти объявили о жестких ограничительных мерах на период с 30 октября по 7 ноября включительно.
Указ на эту тему подписал президент России Владимир Путин 20 октября.