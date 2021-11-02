С вдовы Грачевского требуют около 20 млн рублей через суд по долгам худрука "Ералаша"

Адвокат Евгений Бранецкий рассказал о череде судебных разбирательствах с Екатериной Белоцерковской, вдовы знаменитого Бориса Грачевского,умершего от коронавируса создателя "Ералаша".
В Мещанской суде Москвы поданы три иска к Белоцерковской от компании ООО "Ералаш" и продюсерского центра "Ералаш" о взыскании сумм по договору займа, передает РЕН ТВ.
По словам адвоката, сумма исковых требований 18,5 млн рублей.
"Предполагается, что эти суммы занимал Борис Юрьевич. Но Екатерине ничего об этих деньгах не было известно. Мы узнали об этом только тогда, когда иски появились в суде", - прокомментировал защитник.
Взыскание направлено не только на вдову, но и на других наследников Грачевского - в равных долях.
Третий иск подал нынешний директор "Ералаша" и друг Бориса Грачевского Аркадий Григорян о защите чести и достоинства.
Судится с Белоцерковской и первая жена Грачевского - она намерена поделить совместно нажитое имущество.