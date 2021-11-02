Эпатажный Гоген Солнцев женился на дочери своей бывшей пожилой супруги и опасается за рождение больного ребенка

В жизни Гогена Солнцева, постоянно эпатирующего публику, события разворачиваются с огромной скоростью. Между его разводом с Екатериной Терешкович — женщиной преклонных лет и огненного темперамента — и свадьбой с ее дочерью, прошло только две недели.
Но теперь оказалось, что молодая супруга в положении, причем беременность наступила два месяца назад. Теперь у Гогена новая головная боль - он громко заявил, что у них может родиться нездоровый ребенок, потому что его неразумная мать выкурила сигарету и выпила алкоголь.
- Я боюсь, что родится больной ребенок, — признался Гоген Солнцев.
Быстрое решение о бракосочетании на своей падчерице Гоген принял по причине угроз бывшей жены Екатерины Терешкович. Она обвинила супруга в том, что он собирался провернуть махинацию с наследством.
При этом шоумен рассказал, что его свадьба обошлась по разным данным от пяти до десяти миллионов рублей. Сумма разнится в зависимости от источника, с кем он беседовал, пишут "Дни.ру".