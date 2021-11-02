В Судане потерпел крушение АН-26 с россиянами на борту: Двое погибли

Российское посольство, расположенное в Уганде, выясняет обстоятельства, при которых произошла авиакатастрофа с самолетом АН-26.
Как ранее сообщалось в СМИ, при падении самолета погибли два гражданина России, об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на диппредставительство, курирующее отношения с Южным Суданом.
- Пока не располагаем никакой информацией, выясняем обстоятельства произошедшего, — подчеркнули в посольстве.
Ранее на радиостанции «Тамазудж» сообщили, что самолет АН-26, принадлежащий местной авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation, потерпел крушение во время взлета.
Трагедия произошла в аэропорту Джубы, к ней привела техническая неисправность. Предварительно, на самолете перевозили топливо. Всего на борту находились пять человек, из которых два - граждане России, никто из них не выжил.