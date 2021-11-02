Школьницу забрали в детдом прямо с урока из-за откровенных фотографий: Одноклассник их слил в Сеть

В Московской области произошло изъятие ребенка из благополучной семьи после того, как девочка отправила свои фотографии однокласснику. 14-летняя школьница в течение недели не могла попасть домой к матери. Поводом для изъятия ребенка стала фотография в полотенце, отправленная в личной переписке.
- Она на каникулах сделала тайком в ванной пару фото в пляжном стиле. Ничего непристойного там не было, просто глупые фото, она полотенцем большую часть тела прикрывала. Отправила мальчику, а он всё выложил в соцсеть. Их тут же скачали, показали классному руководителю, — рассказала мама девочки RT.
Педагог посчитала фото девочки, обмотанной полотенцем, слишком откровенным, и сообщила об "инциденте" в органы опеки. Те прореагировали немедленно и приехали за девочкой прямо во время учебы. В комиссии по делам несовершеннолетних даже не хотели принимать заявление матери до тех пор, пока история не получила огласку.
- Меня туда в итоге пустили, но сколько нервов пришлось потратить, чтобы дали увидеться с дочерью. Как только стало понятно, что об истории станет известно, мне позвонили из комитета по делам несовершеннолетних и спросили, когда я поеду за дочерью. Я сказала, что прямо сейчас, не хочу, чтоб ребёнок там ни дня оставался, — поделилась женщина.
Мать школьницы считает, что в социальной службе повели себя неправильно, они не имели права изымать ребенка из семьи и удерживать без ее желания. О происшествии узнали и в прокуратуре Подмосковья, где собираются провести проверку по факту случившегося.