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02.11
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Российские вузы уйдут на удаленку после 7 ноября

2:01:2311/2/2021
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Также в дистанционном режиме может пройти промежуточная аттестация. При этом во время самостоятельной работы студентов нужно обеспечить методической поддержкой.

Вузы РФ смогут продолжить обучать студентов удаленно с 8 ноября. Фото: Рixabay.com

Минобрнауки России сообщил 2 ноября, что высшие учебные заведения страны с 8 ноября могут продолжить обучение в удаленном режиме.

"С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий", - заявили в ведомстве.

Также в дистанционном режиме может пройти промежуточная аттестация. При этом во время самостоятельной работы студентов нужно обеспечить методической поддержкой и за три дня предупредить о том, какой объем работы им предстоит выполнить. Качество образования не должно пострадать, отметили в министерстве, а для этого необходим контроль успеваемости обучающихся и обеспечить им "доступ к электронной информационно-образовательной среде".

Напомним, что вузы перешли на дистант в период нерабочих дней, объявленных в России с 30 октября по 7 ноября включительно.

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