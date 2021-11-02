Российские вузы уйдут на удаленку после 7 ноября

Минобрнауки России сообщил 2 ноября, что высшие учебные заведения страны с 8 ноября могут продолжить обучение в удаленном режиме.
"С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий", - заявили в ведомстве.
Также в дистанционном режиме может пройти промежуточная аттестация. При этом во время самостоятельной работы студентов нужно обеспечить методической поддержкой и за три дня предупредить о том, какой объем работы им предстоит выполнить. Качество образования не должно пострадать, отметили в министерстве, а для этого необходим контроль успеваемости обучающихся и обеспечить им "доступ к электронной информационно-образовательной среде".
Напомним, что вузы перешли на дистант в период нерабочих дней, объявленных в России с 30 октября по 7 ноября включительно.