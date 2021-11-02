Путин: На вооружении российской армии есть более 2000 беспилотников, применение искусственного интеллекта нужно наращивать

В российских Вооруженных силах в настоящее время есть не меньше 2 тысяч беспилотников и их должно быть еще больше, так заявил российский президент Владимир Путин во время совещания, на котором присутствовали руководство Министерства обороны и предприятий ОПК.
- Нужно и дальше над ними работать, работать также напряженно, как это было в последнее время. Имею в виду, в том числе применение искусственного интеллекта и самых современных достижений техники, науки, - сказал Путин в ходе совещания.
Глава государства заметил, что опыт России в применении данных аппаратов уже большой и на него следует опираться в дальнейшем. Также президент отметил, что российские военные очень грамотно и эффективно научились отражать атаки беспилотников.
- Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии - атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов, - сказал он.
Как сообщал "Курьер.Среда", ранее глава государства предложил посмотреть в прицел на вошедший в Черное море американский корабль.