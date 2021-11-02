К атакам на выборы президента готовятся в России — власти ждут дискредитации и потока фейков

"Лига безопасного интернета" во главе которой находится Екатерина Мизулина, сообщила, что в России зафиксированы первые попытки дискредитации будущих выборов. Глава Лиги ждет атак со стороны компаний распространяющих фейки.
- Мы все с вами движемся в сторону серьезного события — президентских выборов 2024 года. "Лига безопасного интернета" уже фиксирует технически первые попытки подготовки к дискредитации этого выборного процесса, связанного с президентской кампанией 2024 года, — отметила Мизулина, сообщает ТАСС.
Как рассказала политик, попытки дискредитации были замечены Лигой в 2021 году во время выборов в Государственную думу. Как пояснила глава организации, за период наблюдений за выборами было выявлено не менее 20 тысяч фейков.
Мизулина считает, что появление информации в сети вызвано не информацией россиян, присутствующих на выборах, а специальными вбросами, мешающими верить в правильность подсчета результатов голосования.
Ранее Екатерина Мизулина инициировала проверки по деятельности Дудя, Моргенштерна и других медийных людей. Она нашла в интервью популярного блогера пропаганду наркотиков, за что на него завели административное дело и оштрафовали на 100 тысяч рублей.