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К атакам на выборы президента готовятся в России — власти ждут дискредитации и потока фейков

3:09:4111/2/2021
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Екатерина Мизулина, возглавляющая «Лигу безопасного интернета», заявила, что уже зафиксированы первые попытки подготовки к действиям. Президентские выборы в РФ пройдут в 2024 году.

Екатерина Мизулина - глава "Лиги безопасного интернета". Фото: Instagram/ekaterina_mizulina

"Лига безопасного интернета" во главе которой находится Екатерина Мизулина, сообщила, что в России зафиксированы первые попытки дискредитации будущих выборов. Глава Лиги ждет атак со стороны компаний распространяющих фейки.

- Мы все с вами движемся в сторону серьезного события — президентских выборов 2024 года. "Лига безопасного интернета" уже фиксирует технически первые попытки подготовки к дискредитации этого выборного процесса, связанного с президентской кампанией 2024 года, — отметила Мизулина, сообщает ТАСС.

Как рассказала политик, попытки дискредитации были замечены Лигой в 2021 году во время выборов в Государственную думу. Как пояснила глава организации, за период наблюдений за выборами было выявлено не менее 20 тысяч фейков.

Мизулина считает, что появление информации в сети вызвано не информацией россиян, присутствующих на выборах, а специальными вбросами, мешающими верить в правильность подсчета результатов голосования.

Ранее Екатерина Мизулина инициировала проверки по деятельности Дудя, Моргенштерна и других медийных людей. Она нашла в интервью популярного блогера пропаганду наркотиков, за что на него завели административное дело и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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