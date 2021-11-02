Житель Кубани привез тело умершей матери к местной администрации: Морг потребовал 7 тыс. рублей за перевозку трупа

Родственники привезли тело умершей женщины к зданию администрации Тимошевского района Краснодарского края. Так они хотели обратить внимание на проблему незаконного требования денег. После скандала проверку провели полиция и краевая прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших". Кроме того, прокуратура внесла представление начальнику регионального бюро судебно-медицинской экспертизы, передает КП.
По данным надзорного ведомства, ритуальная контора должна была отвезти труп в морг, чтобы установить истинные причины смерти. Но там был выходной, поэтому тело для вскрытия не приняли. Тогда сын привез покойную мать к крыльцу районной администрации, тем самым добившись перевозки тела в морг.
Инцидент с телом перед зданием районной администрации попало в сеть: на носилках лежит труп, накрытый простыней, а рядом стоит человек на коленях. Как пояснил мужчина, в судмедэкспертизе с него потребовали 7 тыс. рублей за транспортировку тела, хотя по закону это должно быть бесплатным. Таких денег у него не оказалось.
Глава района Андрей Палий в соцсетях прокомментировал вопиющий случай:
- Ситуация с телом умершей женщины недопустима и аморальна. Есть вопросы к работе морга и ритуальных агентств. Здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно: за какие услуги и сколько нужно платить. Главное, что морг уже принял тело, – написал Палий.
Полиция установила, что умершая проживала в Калининском районе, где морга нет, поэтому ее привезли в соседний район.