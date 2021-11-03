Погода в Бердске 3 ноября 2021: резкое похолодание до -20 придет в город сегодня

3 ноября в Бердске ожидается резкое понижение температуры. В этот день с утра температура воздуха понизится до -19 градусов, а в обед немного потеплеет до -14 градусов. При относительной влажности 78% и северо-западном ветре 2,3 м/с. Атмосферное давление повысится и составит 759 мм ртутного столба.
В народе в этот день отмечается Иларионов день. Сегодня русская православная церковь вспоминает и молится за святого Иллариона Великого - христианского святого, жившего на территории современной Палестины в III–IV веках нашей эры.
Народные приметы на 3 ноября помогали нашим предкам определить, какой будет зима. Кроме этого, делали прогноз погоды на предстоящий год. На Руси в этот день зачастую выпадал первый густой снег, который стелился по земле. В этот день откладывали дальние поездки, чтобы не навлечь на себя беды.
При этом люди на дорогу не жаловались, поскольку считали, что на грязь жаловаться, по белому свету не ходить. Дороги считали вместилищем нечисти. Потому что на них раньше погребали детей или самоубийц. Потому на перекрестках ставили кресты.