Может ли позитив стать «токсичным» и почему нельзя стремиться к постоянному счастью?

Термин «токсическая реакция» в последнее время привлекает много внимания. Исходя из «движения позитивности», которое мы начинаем осознавать, хотя чувство счастья - это хорошо, переоценка важности позитивного отношения может иметь неприятные последствия, по иронии судьбы приводя к еще большему несчастью.
Да, исследования показывают, счастливые люди, как правило, живут дольше, быть здоровым и наслаждаться более успешной жизни. И «очень счастливые люди» имеют больше этих преимуществ по сравнению с только средне счастливыми людьми. Но если стремиться к счастью или позитиву, то они могут стать токсичными, пишет Medical Xpress.
Наше исследование, опубликованное в The Journal of Positive Psychology с участием почти 500 человек, было вдохновлено этими явно противоречивыми выводами - стремление к счастью может быть как хорошо, так и плохо для нашего благополучия. Мы стремились раскрыть ключевой ингредиент, который отравляет позитив.
Ожидая лучшего, чувствуя себя хужеНекоторые исследования показали, что, когда люди придают большое значение своему собственному счастью, это может привести к снижению счастья, особенно в тех контекстах, где они больше всего рассчитывают почувствовать себя счастливыми.
Эта тенденция ожидать счастья, а затем разочаровываться или обвинять себя в том, что недостаточно счастлива, была связана с более выраженными депрессивными симптомами и дефицитом благополучия.
В строчке из мультфильма Рэнди Гласбергена, изображающей пациента, признающегося своему психологу, сказано: «Я очень, очень счастлив. Но я хочу быть очень, очень, очень счастливым, и именно поэтому я несчастен».
Однако исследователи также наблюдали, когда люди отдают приоритет поведению, которое максимизирует вероятность их будущего счастья - вместо того, чтобы пытаться напрямую повысить уровень счастья «в данный момент», - они с большей вероятностью испытают улучшения (а не дефицит) в своем уровне благополучия.
Это может означать участие в деятельности, которая дает ощущение достижения или цели, например, волонтерство или выполнение сложных задач, или построение повседневных распорядков, поддерживающих благополучие.
Эта работа предлагает косвенное стремление к счастью вместо того, чтобы делать его главным фокусом, может превратить наш поиск позитива из токсичного в тонизирующий.
Ценить счастье и отдавать предпочтение позитивуМы хотели выяснить, что значит сделать счастье главной целью, которая имеет неприятные последствия.
Чтобы лучше понять, мы измерили эти два подхода к поиску счастья: оценка счастья и расстановка приоритетов в позитиве.
Люди, ценившие счастье, соглашались с такими утверждениями, как «Я беспокоюсь о своем счастье, даже когда чувствую себя счастливым» или «Если я не чувствую себя счастливым, возможно, со мной что-то не так».
Люди, которые отдавали предпочтение позитиву, соглашались с такими утверждениями, как «Я структурирую свой день так, чтобы добиться максимального счастья» или «Я ищу и лелею свои положительные эмоции».
Мы также включили показатель того, насколько люди чувствуют себя некомфортно из-за своих негативных эмоциональных переживаний. Для этого мы попросили ответить на такие утверждения, как: «Я считаю себя неудачником в жизни, когда чувствую себя подавленным или тревожным» или «Я меньше себя люблю, когда чувствую депрессию или тревогу».
Люди, которые ожидали счастья (высоко ценили счастье), также были склонны рассматривать свое негативное эмоциональное состояние как признак неудачи в жизни и не принимали эти эмоциональные переживания. Этот дискомфорт, связанный с отрицательными эмоциями, отчасти объяснял, почему у них был более низкий уровень благополучия.
С другой стороны, люди, которые опосредованно стремились к счастью (получив высокие баллы по приоритету позитивности), не видели свои негативные эмоциональные состояния таким образом. Они более терпимо относились к низким чувствам и не считали их признаком того, что они потерпели неудачу в жизни.
Это показывает, что когда люди считают, что им нужно постоянно поддерживать высокий уровень позитива или счастья, чтобы сделать свою жизнь стоящей или чтобы их ценили другие, они плохо реагируют на свои негативные эмоции. Они борются с этими чувствами или стараются избегать их, вместо того, чтобы принимать их как нормальную часть жизни.
Непрямое стремление к счастью не приводит к такой же реакции. Чувство подавленности или стресса не противоречат поиску счастья.
Что делает позитив токсичным?Итак, похоже, что ключевой ингредиент токсической позитивности - это, в конце концов, не сама позитивность. Скорее, это то, как отношение человека к счастью заставляет его реагировать на негативный жизненный опыт.
Перспектива испытать боль, неудачу, потерю или разочарование в жизни неизбежна. Бывают моменты, когда мы будем чувствовать себя подавленными, тревожными, напуганными или одинокими. Это факт. Важно то, как мы реагируем на эти переживания. Опираемся ли мы на них и принимаем их такими, какие они есть, или мы стараемся избегать их и убегать от них?
Если мы все время стремимся быть счастливыми, нам может казаться, что трудные времена мешают достижению нашей цели. Но если мы просто сделаем приоритет позитивным, нас будут меньше беспокоить эти чувства - мы будем рассматривать их как ингредиент хорошей жизни и часть общего пути.
Вместо того, чтобы постоянно пытаться «перевернуть хмурый взгляд», мы с большей готовностью сидим со своими низкими или неприятными эмоциями и понимаем, что это в конечном итоге сделает нас счастливыми.
Научиться реагировать на эти эмоции, а не реагировать на них, является ключевым фактором нашего счастья.
Наша реакция на дискомфорт часто - уйти и уменьшить боль. Это может означать, что мы используем неэффективные стратегии регулирования эмоций, такие как избегание или подавление неприятных чувств.
Если мы это сделаем, мы не сможем понять, что приносит неприятный опыт. Хорошо реагировать на эти переживания означает чувствовать себя «дискомфортно» - чувствовать себя комфортно с нашим дискомфортом. Тогда мы можем захотеть почувствовать то, что мы чувствуем, и нам станет любопытно, почему эти чувства присутствуют. Такой ответ позволяет нам лучше понимать, видеть свой выбор и принимать более обоснованные решения.