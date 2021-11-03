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Врачи назвали общее число погибших от коронавируса за все время пандемии

5:30:1311/2/2021,Карла К. Джонсон
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Ошеломляющая цифра почти наверняка занижена из-за ограниченного тестирования и людей, умирающих дома без медицинской помощи, особенно в бедных частях мира, таких как Индия.

Африка остается наименее вакцинированным регионом в мире. Фото: Pixabay

Число погибших от COVID-19 в мире превысило 5 миллионов человек в понедельник, менее чем за два года после кризиса, который не только опустошил бедные страны, но и лишил богатых первоклассных систем здравоохранения.

Вместе Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Бразилия - все страны с доходом выше среднего или с высоким уровнем дохода - составляют одну восьмую мирового населения, но почти половину всех зарегистрированных смертей. Только в США погибло более 745 000 человек - больше, чем в любой другой стране, пишет Medical Xpress.

«Это решающий момент в нашей жизни», - сказал доктор Альберт Ко, специалист по инфекционным заболеваниям Йельской школы общественного здравоохранения. «Что мы должны сделать, чтобы защитить себя, чтобы не набрать еще 5 миллионов?»

Число погибших, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, примерно равно населению Лос-Анджелеса и Сан-Франциско вместе взятых. По оценкам Института исследования проблем мира в Осло, он составляет конкуренцию количеству людей, погибших в боях между странами с 1950 года. В настоящее время COVID-19 является третьей по значимости причиной смерти в мире после болезней сердца и инсульта.

Ошеломляющая цифра почти наверняка занижена из-за ограниченного тестирования и людей, умирающих дома без медицинской помощи, особенно в бедных частях мира, таких как Индия.

Горячие точки сместились за 22 месяца с начала вспышки, в результате чего разные места на карте мира стали красными. Теперь вирус обрушивается на Россию , Украину и другие части Восточной Европы, особенно там, где слухи, дезинформация и недоверие к правительству затрудняют вакцинацию. В Украине только 17% взрослого населения полностью вакцинированы; в Армении всего 7%.

«Уникальность этой пандемии заключается в том, что она сильнее всего ударила по странам с высокими ресурсами, - сказал д-р Вафаа Эль-Садр, директор ICAP, глобального центра здравоохранения Колумбийского университета. «Это ирония COVID-19».

Эль-Садр отметил, что в более богатых странах с более продолжительной продолжительностью жизни больше людей пожилого возраста, выживших после рака и жителей домов престарелых, которые особенно уязвимы для COVID-19. В более бедных странах, как правило, больше детей, подростков и молодых людей, которые с меньшей вероятностью серьезно заболеют коронавирусом.

В Индии, несмотря на ужасающий всплеск дельты, достигший пика в начале мая, в настоящее время зарегистрированный дневной уровень смертности намного ниже, чем в более богатых России, США или Великобритании, хотя в отношении этих цифр есть неопределенность.

Кажущееся несоответствие между богатством и здоровьем - это парадокс, над которым специалисты по болезням будут размышлять годами. Но картина, которая видна в большом масштабе при сравнении наций, отличается при более близком рассмотрении. В каждой богатой стране при картировании смертей и инфекций больше всего страдают бедные районы.

В США, например, COVID-19 нанес огромный урон чернокожим и латиноамериканцам, которые с большей вероятностью, чем белые люди, будут жить в бедности и иметь меньший доступ к медицинскому обслуживанию.

«Когда мы достаем наши микроскопы, мы видим, что в странах наиболее уязвимые пострадали», - сказал Ко.
Богатство также сыграло роль в глобальной кампании вакцинации, когда богатые страны обвиняли в ограничении поставок. США и другие страны уже выпускают бустерные вакцины в то время, когда миллионы в Африке не получили ни одной дозы , хотя богатые страны также отправляют сотни миллионов уколов остальному миру.

Африка остается наименее вакцинированным регионом в мире, где полностью охвачено всего 5% населения из 1,3 миллиарда человек.

«Эта разрушительная веха напоминает нам о том, что мы терпим поражение в большей части мира», - сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в письменном заявлении. «Это позор всего мира».

В Кампале, Уганда, Сисси Кагаба потеряла 62-летнюю мать на Рождество и 76-летнего отца через несколько дней.

«Рождество никогда не будет для меня прежним», - сказал Кагаба, активист по борьбе с коррупцией из восточноафриканской страны, которая подверглась многократным блокировкам против вируса и где по-прежнему действует комендантский час.Пандемия объединила мир в печали и довела выживших до предела.

«Кто еще там сейчас? Ответственность лежит на мне. COVID изменил мою жизнь», - сказала 32-летняя Рина Кесарвани, мать двух мальчиков, которой пришлось управлять скромным хозяйственным магазином своего покойного мужа в деревне в Индия.

Ее муж, Ананд Бабу Кесарвани, умер в возрасте 38 лет во время сокрушительной волны коронавируса в Индии в начале этого года. Он поразил одну из самых хронически недофинансируемых систем общественного здравоохранения в мире и унес жизни десятков тысяч человек, поскольку в больницах не хватало кислорода и лекарств.

В Бергамо, Италия, где когда-то произошла первая смертоносная волна на Западе, 51-летний Фабрицио Фиданца лишился последнего прощания, так как его 86-летний отец лежал при смерти в больнице. Он все еще пытается смириться с потерей более года спустя.

«За последний месяц я его ни разу не видел, - сказал Фиданза во время посещения могилы своего отца. - Это был худший момент. Но приход сюда каждую неделю помогает мне".

Сегодня 92% подходящего населения Бергамо прошли хотя бы одну прививку, что является самым высоким показателем вакцинации в Италии. Главный врач больницы Папы Иоанна XXIII, доктор Стефано Фаджиуоли, сказал, что, по его мнению, это явный результат коллективной травмы города, когда стоны машин скорой помощи были постоянными.

В Лейк-Сити, штат Флорида, 38-летняя Латаша Грэм по-прежнему почти ежедневно получает почту для своей 17-летней дочери Джо'Керия, которая умерла от COVID-19 в августе, за несколько дней до начала старшего класса средней школы. Девушка, которую похоронили в кепке и халате, хотела стать хирургом-травматологом.

«Я знаю, что она бы это сделала. Я знаю, что она была бы там, где хотела», - сказала ее мать.

В Рио-де-Жанейро Эрика Мачадо просмотрела список имен, выгравированных на длинной волнистой скульптуре из окисленной стали, которая стоит на кладбище Пенитенсия в знак уважения к некоторым из бразильских жертв COVID-19. Потом она нашла его: Вагнера Мачадо, своего отца.

«Мой отец был любовью моей жизни, моим лучшим другом», - сказала 40-летняя Мачадо, продавщица, которая приехала из Сан-Паулу, чтобы увидеть имя своего отца. «Он был для меня всем».

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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