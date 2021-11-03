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Магнитные бури 3 ноября 2021: спокойная магнитосфера Земли подарит возможность заняться профилактикой здоровья метеопатам

10:45:2111/2/2021,София Мальцева
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Чтобы в следующий раз быть в полной боевой готовности, следует проводить профилактику своего здоровья.

Спокойная обстановка, по предварительным прогнозам, продержится несколько дней. Фото: Pixabay.com

После сильной продолжительной магнитной бури, настигнувшей нашу планету в минувшие дни, Земле предстоит отдохнуть от колебаний 3 ноября. В этот день с утра обстановка будет самой спокойной, но сменится на небольшое волнение двухбалльной бури в 13.00 по новосибирскому времени.

Спокойная обстановка, по предварительным прогнозам, продержится несколько дней. Это благоприятно, чтобы заранее подготовиться к следующему геоудару.

Каждый раз, когда на Землю обрушивается геомагнитный шторм, люди могут испытывать различные симптомы: головные боли; скачки давления; тревогу, апатию; усталость и чувство слабости

Чтобы в следующий раз быть в полной боевой готовности, следует проводить профилактику своего здоровья. Постарайтесь больше гулять, посещайте баню или бассейн. Наладьте свой режим сна, стараясь спать каждый день не менее 7-8 часов.

Хорошо, если вы слегка улучшите свой рацион. Правильное питание – первый шаг к улучшению своего иммунитета. Для этого стоит больше есть овощей и фруктов, пить чистую воду. Продукты, содержащие живые бактерии: кефир, натуральный йогурт, пахта или квас, оказывают благотворное влияние на кишечник. В рационе должны присутствовать квашеная капуста и огурцы. Очень ценные продукты, в составе которых много витамина С – он закупоривает кровеносные сосуды, что снижает риск появления микробов. Больше всего такого витамина можно найти в красной смородине, цитрусовых или петрушке.

Как себя чувствуют наши читатели в бурю

- Проснулась рано от наступившей тревоги.

- Давление скачет, спазм в шее и дрожь появились.

- Очень сильно болит голова.

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