Срочное предупреждение от Google для пользователей браузера Chrome для вашей безопасности

Google выпустила новое предупреждение для каждого пользователя своего популярного веб-браузера Chrome, и вы не можете позволить себе игнорировать его.
Миллиарды пользователей Google Chrome призываются без промедления обновить свои веб-браузеры. Это последнее предупреждение, поступившее непосредственно от Google, было выпущено после того, как был обнаружен ряд новых угроз, которые могут сделать компьютеры открытыми для атак хакеров, пишет EXPRESS.
Хотя ошибки довольно часто обнаруживаются и исправляются в течение года, это последнее предупреждение вызывает большее беспокойство, поскольку двум из проблем, обнаруженных кибер-командой Google, был присвоен ужасный рейтинг «нулевого дня».
Если вы еще не знали, предупреждения нулевого дня - худший кошмар для владельцев гаджетов. Это потому, что эти предупреждения означают, что это возможно - и очень вероятно - ошибка уже известна преступникам и хакерам, которые почти наверняка используют глюки в атаках прямо сейчас. Вот почему Google поспешила выпустить этот новый патч.
В новом выпуске Chrome версии 95.0.4638.69 исправлено в общей сложности восемь проблем, две из которых считаются высокорисковыми. На своей странице обновления Chrome компания Google подтвердила, что ему известно о существующих уязвимостях для проблем с кодовыми именами CVE-2021-38000 и CVE-2021-38003.
Теперь они исправлены, но только если пользователи обновят свой браузер Chrome.
Подтверждая обновление, Google сказал: «Стабильный канал был обновлен до 95.0.4638.69 для Windows, Mac и Linux, который будет развернут в ближайшие дни/недели. Мы хотели бы поблагодарить всех исследователей безопасности, которые работали с нами во время разработки. цикл, чтобы ошибки безопасности никогда не достигли стабильного канала".
Фирма не будет раскрывать больше о недостатках, пока не будет уверена, что большинство пользователей обновили свой браузер, но это явно серьезно, поэтому не откладывайте обновление вашего ПК.
Если вы используете Chrome, то стоит убедиться, что на вашем ПК с Windows 10, Mac или Chromebook установлена последняя версия программного обеспечения. Чтобы убедиться, что все обновлено, просто запустите браузер, перейдите в Chrome в строке меню и нажмите «О Chrome».
Здесь вы увидите, какую версию Chrome вы используете и нужно ли что-то обновить. Если вы не используете последнюю версию, вам будет предложено обновить, а затем перезапустить программное обеспечение.
Это последнее предупреждение Chrome появилось после того, как похожие проблемы были обнаружены еще в октябре и сентябре, и в этих двух выпусках также были исправлены ошибки нулевого дня.