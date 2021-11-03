Почему обязательно надо работать после выхода на пенсию: Четыре веских причины

Долгое время выход на пенсию означал для большинства людей одно: отдых. Однако в настоящее время многие люди продолжают участвовать - через работу или на добровольной основе. Почему имеет смысл продолжать работать: Вот четыре причины.
Это изменение термина «выход на пенсию» больше нельзя игнорировать. Многие люди переосмыслили, что значит уйти на пенсию. Хорошая новость заключается в том, что после 40 лет работы выход на пенсию больше не должен быть временем полного безделья, а скорее может быть включен в нашу жизнь всеми возможными способами.
Вот четыре причины, по которым вы должны продолжать работать даже после выхода на пенсию, пишет Focus Online.
1. Удаленная работа стала повсеместнойДавайте не будем обманывать себя: работая, не выходя из дома, стало намного проще оставаться на работе. Одна из самых больших критических замечаний по поводу традиционной трудовой жизни - это поездки на работу, даже если это относительно небольшое расстояние. Это дало людям возможность работать дольше, не нанося огромного ущерба их физическому и психическому здоровью.
Если вы можете работать откуда угодно, есть веские аргументы, чтобы продолжать работать, даже если вы финансово готовы выйти на пенсию. Неполная занятость на этой должности может дать вам большую гибкость и дополнительный доход.
2. Небольшое увеличение дохода важно (очень важно)Вы поиграли с числами, симуляторами и анализом Монте-Карло: у вас достаточно, чтобы уйти на пенсию. Предположим, вы накопили внушительную сумму в один миллион евро за свою профессиональную жизнь и с помощью социального обеспечения чувствуете, что готовы бросить работу прямо сейчас. Согласно правилу четырех процентов, вы можете снимать 40 000 евро (ежегодно с поправкой на инфляцию), чтобы покрыть расходы на 30-летнюю пенсию.
Ежегодное снятие средств с поправкой на инфляцию в размере 40 000 долларов поможет вам довольно далеко, особенно если вы живете в районе с низкой стоимостью жизни, но и на это не так уж много заработка. Неполная занятость с годовой зарплатой в 20 000 евро будет иметь такой же эффект, как и добавление 500 000 евро в ваш пенсионный фонд; зарплата в 40 000 евро означает удвоение пенсионного фонда.
Даже если зарплата не впечатляет, больше денег просто означает больше возможностей для выхода на пенсию, поэтому не принимайте небольшие суммы как должное.
3. Социальная активность имеет значениеХотя многим пожилым людям повезло вести яркую социальную жизнь, легко забыть, что многие люди получают большую часть своего социального взаимодействия на работе. Люди, у которых есть прочные социальные связи, с большей вероятностью доживут до старости и с большей вероятностью будут сообщать о более высоком уровне удовлетворенности жизнью.
Хотя значительный процент населения привлекает идея никогда не возвращаться к работе, следует помнить, что все это имеет свою цену. Потеря социальных контактов в повседневной жизни - даже небольшие подарки по утрам - могут серьезно повлиять на психическое здоровье.
Поэтому имеет смысл подумать о работе на неполный рабочий день, которая позволит вам быть с другими людьми, особенно если в остальном у вас не так много активности с другими людьми.
4. Есть много угроз для безопасного выхода на пенсиюВнезапно, когда дело касается наших финансов, мы оказались в довольно тревожном положении. Если измерять практически любой показатель, фондовый рынок стоит дорого. Инфляция значительно выросла с прошлого года. Кроме того, номинальные процентные ставки по-прежнему низкие, а реальные процентные ставки прочно находятся на отрицательной территории. Предположения, лежащие в основе знаменитого правила четырех процентов, похоже, больше не действуют сегодня, учитывая низкую доходность облигаций.
Все это означает, что выход на пенсию - один из немногих рычагов, которые вы можете использовать, чтобы обезопасить свои пенсионные сбережения. Если у вас есть возможность и желание найти другой источник дохода, это само собой разумеется, особенно в данный момент.