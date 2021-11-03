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Грешно ли работать 3 ноября в церковный праздник трех Иларионов?

1:30:3511/3/2021,София Мальцева
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От натиска толпы, Илариону приходилось сбегать в отшельничество.

Иларион был основателем монастыря. Фото: Pixabay.com

3 ноября отмечается народный праздник Иларионов день. Этот праздник имеет христианские корни, поскольку отмечается в честь дня трех святых Иларионов.

Иларион Великий

В первую очередь вспоминается Иларион Великий, Палестинский отшельник и святой. Он родился в языческой семье, которая не признавала христианскую веру, пока не уехал учиться в Александрию, где и стал изучать Святое Писание, после чего перешел в христианство. Когда его родители скончались, Иларион раздал свое наследство и ушел жить в пустыню отшельником. Он много молился, проводил дни в трудах и строгом посте. Постепенно он собрал вокруг себя людей, желающих вести праведную жизнь, которые быстро поняли, что он наделен даром исцеления. Слава о старце разрасталась все больше. К нему стали приходили обычные миряне, прося освободить от тяжелых недугов. По преданию, святой Иларион изгонял демонов и исцелял от тяжелых болезней.

От натиска толпы, Илариону приходилось сбегать в отшельничество. Он переезжал из разных стран, Египет, Ливия, Сицилия, Далмация, и, наконец, Кипр, где он и скончался.

Иларион Псковоозерский

Также 3 ноября вспоминают Илариона Гдовского или Псковоозерского. Святой был учеником Ефросиния Псковского. Также он был основателем монастыря на реке Желча, которая находится в Гдове. Этот монастырь назвали Озерской обителью Пресвятой Девы Марии.

Стоит отметить, что обитель граничила с территорией ливонских рыцарей, от чего монахам приходилось постоянно страдать от вторжений военных. Но суровые условия и недостаток денег не сломили Илариона, и он активно боролся за соблюдение в монастыре всех правил и высокую культуру. Он сделал много, чтобы застроить и украсить монастырь.

Иларион Печерский

Иларион схимник был сподвижником и учеником преподобного Феодосия. Он сутками мог молиться и соблюдать строгий пост. Он написал много книг, дни и ночи работая над переписыванием книг в келии. Святой скончался в 11 веке, и был погребен в Дальних пещерах.

По церковной традиции, в праздники, выпадающие в будние дни не запрещается работать. Такое правило распространяется только на главные двунадесятые праздники, которые, чаще всего, выпадают на воскресенье. А в воскресенье нельзя работать, даже если этот день никак не отмечается.

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традициипраздникихристианство.день трех Иларионов
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