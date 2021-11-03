Лекарство от болезни Альцгеймера, возможно, десятки лет лежит на полках аптек: учёные изучают два препарата

Два препарата, одобренных несколько десятилетий назад, не только противодействуют повреждению мозга, вызванному болезнью Альцгеймера на животных моделях, но и та же терапевтическая комбинация может также улучшить когнитивные функции.
Похоже на то, что это лекарство, но пока нет. В настоящее время исследователи концентрируются на исследованиях на животных, и их последствия остаются взрывоопасными: если удивительная комбинация лекарств продолжает разрушать ключевую особенность болезни, то эффективное лечение болезни Альцгеймера, возможно, на протяжении десятилетий скрывалось у всех на виду.
Многообещающая серия ранних исследований выдвигает на первый план два хорошо известных запасных средства для медицинских кабинетов - гемфиброзил, препарат старой школы, снижающий уровень холестерина, и ретиноевую кислоту, производное витамина А. Гемфиброзил продается как лопид и, хотя он все еще используется, широко не назначается. Врачи теперь предпочитают назначать статины для снижения холестерина. Ретиноевая кислота использовалась в различных составах для лечения всего, от прыщей до псориаза и рака, пишет Medical Xpress.
Эти два препарата изучаются на предмет их сильного воздействия на мозг и потенциальной новой роли, которая однажды может подтолкнуть их к борьбе с неизлечимой болезнью мозга. Оба препарата обладают сверхъестественной способностью воздействовать на астроциты мозга, клетки, которые изначально получили свое название, потому что выглядят как звезды. Но астроциты тесно вовлечены в ключевой процесс, который постепенно - и коварно - разрушает мозг.
Исследователи из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго обнаружили, что астроциты могут быть ответственны за накопление бета-амилоида (Aβ), липкой бляшки, которая повреждает нейроны. В результате эти звездообразные клетки помогают в каскаде пагубных событий, которые лишают людей чувства собственного достоинства, их воспоминаний и, в конечном итоге, крадут их жизни.
Группа медицинских исследователей также обнаружила, что гемфиброзил и ретиноевая кислота при использовании в комбинации заставляют астроциты обращать вспять свою деструктивность и вместо этого снижают уровень бета-амилоида в головном мозге, улучшая когнитивные функции. Полученные данные предполагают, что, возможно, в не столь отдаленном будущем эти препараты могут быть перепрофилированы, чтобы заставить астроциты играть полезную роль, выступая в качестве «очищающих машин» от Aβ, устраняя накопление бляшек и предотвращая распространение болезни Альцгеймера на мозг.
«С терапевтической точки зрения эти результаты предполагают, что низкие дозы <гемфиброзила и ретиноевой кислоты>
могут быть повторно использованы в качестве лечения для уменьшения бляшек и улучшения когнитивных функций», - пишет доктор Сумита Раха, первый автор статьи, опубликованной в Science Translational. Медицина .
«Астроциты - это тип глиальных клеток, которые участвуют в накоплении бета-амилоида при болезни Альцгеймера», - добавила Раха о дуэте лекарств. Вместе со своими коллегами из Медицинского центра Rush, команда предполагает, что вместо того, чтобы активно участвовать в стимулировании накопления Aβ, «астроциты могут быть побуждены поглощать и разрушать фибриллы Aβ с помощью пероральной комбинации препаратов, одобренных для других показаний». "
Астроциты, изученные в клеточных культурах и на мышах, моделирующих болезнь Альцгеймера, были стимулированы ретиноевой кислотой к фагоцитозу - разрушению Aβ - через активацию рецептора холестерина липопротеинов низкой плотности и запускались для последующего разложения Aβ в лизосомах под действием понижающего холестерин лекарства гемфиброзила.
Более раннее исследование, проведенное коллегой Рахи, доктором Калипадой Паханом, также из Rush и автором настоящего исследования, показало, что комбинация гемфиброзила и ретиноевой кислоты ускоряет образование лизосом в клетках мозга мышей. Лизосомы - это органеллы, содержащие пищеварительные ферменты и участвующие в разрушении избыточных или изношенных частей клеток. Слово органелла означает «маленький орган», термин для компонентов в клетках со специализированными функциями, таких как аппарат Гольджи или митохондрии.
Раха, Пахан и его коллеги обнаружили, что гемфиброзил и ретиноевая кислота также заставляют астроциты мышей поглощать больше бета-амилоида извне клетки. Их эксперименты показали, что комбинация лекарств активирует рецептор под названием PPARα, который побуждает астроциты разрушать разрушающий разум амилоид, являющийся причиной образования бляшек. PPARα обозначает рецептор-альфа, активируемый пролифератором пероксисом. PPARα - это транскрипционный фактор, который регулирует экспрессию генов, участвующих в окислении жирных кислот, а также является основным регулятором энергетического гомеостаза. PPARα имеет решающее значение в устранении бета-амилоида Aβ.
Гемфиброзил - старый препарат, впервые запатентованный в 1968 году как редуктор холестерина. Препараты на основе ретиноевой кислоты еще старше. Например, третиноин, лекарство с ретиноевой кислотой, было запатентовано в 1957 году. Если комбинация гемфиброзила и ретиноевой кислоты в конечном итоге сработает на людях, то команда из Чикаго начнет использовать новое лечение, состоящее из двух очень старых лекарств.
Хотя команда медицинского центра Университета Раша активно занимается разработкой комбинации двух препаратов, пока неизвестно, когда эти эксперименты могут перейти в полноценное клиническое испытание на людях. Тем не менее, наряду с выявлением потенциального двухлекарственного подхода к болезни Альцгеймера, эксперименты в Чикаго также добавили научных знаний о биологии астроцитов в головном мозге.
Астроциты, или астроглия, как их еще называют, представляют собой тип глиальных клеток, и их количество значительно превышает количество нейронов. По некоторым оценкам, существует пятикратная разница между двумя типами клеток мозга, благоприятствующими астроцитам. В то время как нейроны являются клетками всех высших функций, таких как обучение и память, астроциты играют важную роль в регулировании увеличения внутриклеточного кальция. Исследования показали, что повышение уровня внутриклеточного кальция необходимо для поддержания связи астроцитов с астроцитами и астроцитов с нейронами.
Тем не менее, по мере того, как комбинация гемфиброзила/ретиноевой кислоты развивается как потенциальная терапия Альцгеймера, более обширная история о лекарствах для лечения болезни Альцгеймера на протяжении десятилетий была омрачена неудачами и разочарованиями. Самый последний из них связан с вопросами, которые возникли после утверждения в июне препарата Biogen's Aduhelm, лекарства, которое стоит головокружительно высокой ценой - 56 000 долларов в год в Соединенных Штатах.
Медицинские эксперты выразили обеспокоенность исследованиями, приведшими к одобрению препарата. В целом исследование показало неоднозначные результаты. Но лекарство, которое вводится в виде инфузии, было ускорено через процесс авторизации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Хуже того, Адухельм - один из немногим более полудюжины лекарств, одобренных за четверть века для лечения болезни Альцгеймера, болезни, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения, быстро становится одним из крупнейших кризисов в области здравоохранения на планете.
В настоящее время примерно 55 миллионов человек во всем мире страдают болезнью Альцгеймера, и это число может вырасти до более чем 152 миллионов к 2050 году, если не будет найдено лекарство.
Тем временем в Чикаго команда Медицинского центра Университета Раша нашла новый способ контролировать прогрессирование болезни Альцгеймера на моделях мышей, использующих готовые лекарства. «Мы обнаружили, что та же комбинация гемфиброзила и ретиноевой кислоты увеличивает захват Aβ из внеклеточного пространства и его последующую деградацию в астроцитах посредством PPARα-зависимого пути», - утверждает Раха. «Эти открытия раскрывают новую функцию PPARα в стимулировании астроглиального поглощения и деградации Aβ и предполагают возможное изменение назначения комбинированной терапии гемфиброзил- ретиноевой кислотой для лечения болезни Альцгеймера».