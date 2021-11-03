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Иларионов день: где по народным приметам 3 ноября можно встретить нечистую силу

1:00:5311/3/2021,София Мальцева
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На Иллариона пытались остаться дома, ведь под снегом могли укрыться ямы, выбоины и натворить немало бед - конь ногу поранит, или же колесо застрянет.

Хозяин перед запряганием лошади в телегу три раза читал над ней молитву. Фото: Pixabay.com

В праздник на Руси ждали первые серьезные морозы. Также 3 ноября ждали порошку, которая приносила крестьянам в дороге множество неприятностей. Поэтому на Иллариона пытались остаться дома, ведь под снегом могли укрыться ямы, выбоины и натворить немало бед - конь ногу поранит, или же колесо застрянет.

Стоит отметить, что дороги на Руси считались довольно мистическим местом. Особенно перекрестки, на которых, порой, могли встретиться гадающие люди. Это связано с традицией хоронить на дорогах тела детей или самоубийц. Крестьяне верили, что в этих места самое большое скопление нечисти. Поэтому и старались лишний раз не застревать на дороге. Приезжая в отдаленные села и деревни, можно увидеть на дороге крест. Их ставили специально, чтобы как можно меньше людей пострадало на этом месте. Также кресты означали, что в этом месте похоронен человек.

Если же отложить поездку не получалось и все-равно приходилось куда-то ехать, то хозяин, перед запряганием лошади в телегу, три раза читал над ним молитву "Отче наш", после чего три раза ее крестил и прикладывал ко лбу нательный крест. Таким обрядом в народе защищали коня от разных бед дороге.

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