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Имена амазонок: как назвать девочку в 2021 году, чтобы подарить ей силу и выносливость древних воительниц

6:15:5411/2/2021
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Амазонки являлись красивыми и невероятно сильными воительницами, носившими символичные и судьбоносные имена.

В древности амазонки славились своей силой, ловкостью и боевым духом. Фото: Pixabay.com
В древности амазонки славились своей силой, ловкостью и боевым духом. Фото: Pixabay.com

Легенды об амазонках уже много веков будоражат фантазии многих людей. Зачастую мы привыкли представлять их, как непобедимых воительниц, готовых сражаться с сотней солдат с луком и кинжалами в руках. Впервые об этих невероятных женщинах заговорили древнегреческие историки. Они говорили, что амазонки произошли от бога войны Ареса (он же Марс) и его дочери Гармонии. Амазонки поклонялись и глубоко почитали Артемиду — вечно юную богиню охоты, женского целомудрия, покровительницу всего живого на Земле.

Славились Амазонки и своими красивыми именами, которыми называли их исходя из того, какую судьбу должна принять для себя юная дева. Зачастую амазонкам давали имена, связанные так или иначе со стойкостью духа, с честью, со справедливостью и желанием сражаться за родной дом и семью, защищать своих близких и свое племя. Имена были витиеватыми и сложно произносимыми, однако до наших дней дошли некоторые их производные, не утратившие со временем своих первоначальных значений.

Имена амазонок для родившихся в 2021 году девочек.

Адея (Ада) — животными покровителями этого имени являются лиса, рысь и ласка. Амазонки называли так своих дочерей, пророча им судьбы великих воительниц, способных своим умом достичь небывалых высот, стратегически просчитывать каждый свой шаг и таким образом грамотно приходить к намеченной цели. Кроме того, лиса, рысь и ласка — очень ловкие и быстрые животные, хищники. Такие покровители гарантируют обладательнице имени крепкую хватку и хорошую физическую форму.

Аэлла (Элла) — этим именем называли дев, которые должны были быть готовыми к самостоятельности с ранних лет. Имя «Аэлла» соответствует целеустремленным, готовым сметать все на своем пути девушкам. Они упорны, как штормовой ветер и сильны, как ураган на берегах Амазонии. При этом носительница данного имени слабо способна предательство и ложь, поэтому часто искренна, не боится говорить правду в глаза, какой бы горькой она не была.

Лика — такое имя получали только очень активные и жизнерадостные юные девы. Энергетика обладательниц этого имени всегда била и будет бить ключом, поэтому среди амазонок Лики пользовались большим социальным авторитетом. Они легко выходили на контакт с разными людьми, с друзьями и врагами, при этом преследуя свои собственные цели. Их настойчивость, также предписанная энергетически сильному имени, позволяла девушкам добиваться больших успехов в дипломатии.

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имена для девочек2021значениеамазонки
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