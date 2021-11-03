Опасные тромбы в организме теперь можно диагностировать безболезненно и без анестезии

Фибрилляция предсердий - нерегулярная и часто учащенная частота сердечных сокращений - является распространенным заболеванием, которое может вызывать образование сгустков в сердце, которые затем могут вытесняться и перетекать в мозг, что может привести к инсульту. Стандартный способ обнаружения этих сгустков требует, чтобы пациенты находились под воздействием седативных препаратов и в горло и пищевод вводили довольно большую трубку для чреспищеводного ультразвукового исследования.
Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) разработали и протестировали целевой контрастный агент для неинвазивного обнаружения и визуализации этих сгустков. Они подтвердили потенциал этой стратегии в исследовании, опубликованном в JACC: Cardiovascular Imaging, пишет Medical Xpress.
Агент имеет сильное сродство к фибрину, компоненту тромбов, и обнаруживается с помощью радиоактивной медной метки. «Идея, лежащая в основе технологии, заключается в том, что агент будет находить сгустки крови в любом месте тела, а не только в сердце, и связывать их с ними, что позволяет обнаруживать сгустки, как яркую звезду в ночном небе», - говорит старший автор Дэвид Сосновик, доктор медицинских наук FACC, директор программы сердечно-сосудистой визуализации в Центре биомедицинской визуализации Мартиноса MGH и адъюнкт-профессор медицины в Гарвардской медицинской школе.
«В некотором смысле это аналогично умному поиску с помощью такой поисковой системы, как Google, где используемые поисковые термины направляют поиск. Мы вводим агент в небольшую периферическую вену, и он циркулирует по всему человеческому телу о поиске сгустков». Если он не обнаруживает сгустков, он быстро выводится из организма; однако, если он находит сгусток и связывается с ним, клиницисты могут обнаружить его с помощью метода визуализации, известного как позитронно-эмиссионная томография.
Сосновик и его коллеги сначала изучили, как агент реагирует (в частности, на его метаболизм и фармакокинетику) у восьми здоровых добровольцев. После инъекции агент был первоначально стабильным в организме, а затем был выведен из тканей в течение нескольких часов, что свидетельствует о его безопасности. Затем команда ввела препарат пациентам с фибрилляцией предсердий, у некоторых со сгустками в сердце, а у некоторых без них. Визуализирующие исследования сердца выявили яркие сигналы внутри сгустков, которых не было у пациентов без сгустков.
«Очевидно, что необходимо будет провести гораздо больше работы и еще много исследований, прежде чем это изменит рутинную клиническую практику, но это первое исследование на людях является важным шагом», - говорит Сосновик. «Важно отметить, что этот интеллектуальный агент или агент молекулярной направленности можно использовать для обнаружения сгустков в любом месте тела».
Сосновик подчеркнул, что мультидисциплинарный характер этого проекта имеет решающее значение для его успеха, при этом жизненно важную роль играют разные ученые, в том числе Питер Караван, доктор философии, который изобрел и разработал агент исследования и является содиректором Института инноваций MGH. в визуализации. «Этот зонд был изобретен и оптимизирован в моей лаборатории специальной группой химиков и биологов при поддержке Национального института сердца, легких и крови Национального института здоровья», - говорит Караван. «Приятно видеть, что эти годы усилий увенчались успехом с созданием фибрин-специфичного ПЭТ-зонда, способного оказать реальное влияние на здоровье человека».
Среди других, играющих важную роль в исследовании, были Дэвид Искьердо-Гарсия, доктор философии, ассистент кафедры биомедицинской инженерии в MGH, и Сиприан Катана, доктор медицины, доктор философии, директор по интегрированной МР-ПЭТ-визуализации в Центре Мартиноса при MGH. Биомедицинская визуализация. Искьердо-Гарсия, ведущий автор статьи, и Катана подчеркнули новаторский характер платформы визуализации, использованной в исследовании. «Мы не только впервые использовали новый зонд молекулярной визуализации на людях, но также это одно из первых исследований, в которых полностью изучаются синергизм и преимущества интегрированных сканеров ПЭТ-МРТ», - говорит Искьердо-Гарсия.
«Для меня большая честь работать в Центре биомедицинской визуализации Мартиноса и быть частью мультидисциплинарных команд, которые сотрудничают для разработки и применения передовых технологий визуализации», - добавляет Катана. «Мы были первым предприятием в США, которое установило полностью интегрированный сканер ПЭТ-МРТ, и сыграли важную роль в развитии и клиническом воплощении этой технологии».