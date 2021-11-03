4 ноября – праздник чудотворной иконы Казанской Божией Матери: история святого лика и какие чудеса сотворила и творит Казанская Богоматерь

4 ноября отмечается память Казанской иконы Божией Матери. В этот праздник принято молится Богородице и вспоминать историю ее чудес, которые она совершила для России, благодаря своей чудотворной силе.
Считается, что образ Казанской Божьей Матери прибыл в Россию из Константинополя в 13 веке. После того, как татары осадили Казань и сделали ее столицей своего ханства в 1438 году, икона исчезла, и она больше не упоминается до 16 века, через несколько лет после освобождения Казани Иваном Грозным в 1552 году.
Главным достижением этой святыни является избавление Москвы и всей Руси от польских оккупантов в смутные дни, в 1612 году. Тогда наша страна попала под натиск польских армий, которые издевались над православием, разоряли и сжигали церкви, города, села. Обманом у них получилось захватить Москву. Тогда Святейший Патриарх Гермоген призвал русских подняться на защиту своей родной земли. Казанские патриархи отправили в город чудотворную икону Богородицы. Специально для войска, во главе которого был князь Дмитрий Пожарский.
Когда святыня прибыла, с молитвой к ней обратился русский народ. Молясь Господу и Его Великой Матери, верующие заметили, что их молитву услышали. Ободренные известием, что за них молится вся страна, русские воины сумели спасти Москву от польских узурпаторов. Торжество в честь Казанской иконы учредили в 1649 году. В наши дни святой образ относят к особо чтимым святыням в православной России.