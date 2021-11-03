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Казанская осенняя: почему святой лик Богородицы связан с поляками и Москвой. И зачем окуривать 4 ноября подвалы подожженным можжевельником

8:00:0611/3/2021
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4 ноября состоится важная церковная дата, праздник в честь Казанской осенней — иконы Божией Матери.

Дева Мария является одной из важнейших фигур всего христианства. Фото: Pxfuel.com
Дева Мария является одной из важнейших фигур всего христианства. Фото: Pxfuel.com

4 ноября Русская православная церковь отмечает праздник в честь иконы Пресвятой Божией Матери — Казанской осенней. Свое начало этот праздник берет в Смутном времени — XVI-XVII веках.

Это тяжелое время для России связано с польским княжеством и ее постоянным издевательском над православной верой. Поляки грабили храмы, сжигали деревни и убивали мирное население. В итоге Москва попала в руки поляков. Чтобы защитить родные земли, был призван народ во главе князя Пожарского. В качестве знамени армии была использована та самая икона Божией Матери.

Русские долгое время молились Богу, а после, в 1612 году, православное войско разбило недруга и освободило Москву. Считается, что ключевую роль сыграл лик Девы Марии.

В этот день предки готовились к зиме, занимались строительными работами, расчетом с рабочими. Работники возвращались домой, а их ждали жены с готовыми лакомствами.

Кроме этого, 4 ноября принято подпаливать можжевельник и окуривать им свое жилище. Это делалось для того, чтобы сохранить все свои запасы.

Также в этот день считалось, что богатый урожай приводит к суровой и холодной зиме.

Отметим, что в православии насчитывается более 250 уникальных икон Пресвятой Божией Матери. Всего же в христианстве их более 700.

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иконадева Марияцерковный праздник
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