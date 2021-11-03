Казанская осенняя: почему святой лик Богородицы связан с поляками и Москвой. И зачем окуривать 4 ноября подвалы подожженным можжевельником

4 ноября Русская православная церковь отмечает праздник в честь иконы Пресвятой Божией Матери — Казанской осенней. Свое начало этот праздник берет в Смутном времени — XVI-XVII веках.
Это тяжелое время для России связано с польским княжеством и ее постоянным издевательском над православной верой. Поляки грабили храмы, сжигали деревни и убивали мирное население. В итоге Москва попала в руки поляков. Чтобы защитить родные земли, был призван народ во главе князя Пожарского. В качестве знамени армии была использована та самая икона Божией Матери.
Русские долгое время молились Богу, а после, в 1612 году, православное войско разбило недруга и освободило Москву. Считается, что ключевую роль сыграл лик Девы Марии.
В этот день предки готовились к зиме, занимались строительными работами, расчетом с рабочими. Работники возвращались домой, а их ждали жены с готовыми лакомствами.
Кроме этого, 4 ноября принято подпаливать можжевельник и окуривать им свое жилище. Это делалось для того, чтобы сохранить все свои запасы.
Также в этот день считалось, что богатый урожай приводит к суровой и холодной зиме.
Отметим, что в православии насчитывается более 250 уникальных икон Пресвятой Божией Матери. Всего же в христианстве их более 700.