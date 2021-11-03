Дети и взрослые одинаково уязвимы для коронавируса, но дети реже заболевают. Почему?

Новое исследование направлено на устранение заблуждения о том, что дети менее восприимчивы к заражению новым коронавирусом. Согласно недавнему отчету в JAMA Pediatrics, дети и взрослые имеют одинаковый риск заражения SARS-CoV-2, но гораздо большая часть инфицированных детей не проявляет симптомов COVID-19. Когда один член семьи инфицирован, существует 52%-ная вероятность, что он передаст его хотя бы еще одному человеку, с которым они живут.
Результаты основаны на исследовании Coronavirus Household Evaluation and Respiratory Testing (C-HEaRT), проведенном Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в сотрудничестве с исследователями из Университета здравоохранения штата Юта, Колумбийского университета, вирусологической лаборатории Маршфилда и Abt Associates, пишет Medical Xpress.
«Часто казалось, что дети не болеют, потому что у них нет никаких симптомов», - говорит Кристина Поручник, доктор философии, профессор общественного здравоохранения в U of U Health, которая провела расследование в 189 семьях в Юте. «Но некоторые были действительно инфицированы, и они все еще могли распространять COVID-19».
В сообщениях говорилось, что в начале пандемии дети составляли меньшую часть случаев COVID-19. Однако наблюдение не смогло различить два сценария. Во-первых, дети были менее восприимчивы к инфекции. Другой заключался в том, что зарегистрированные показатели заболеваемости у детей были искусственно заниженными, потому что у них не было симптомов, и поэтому они не тестировались.
Чтобы лучше понять динамику инфицирования, в исследовании C-HEaRT было обследовано 310 семей с одним или несколькими детьми в возрасте от 0 до 17 лет в Юте и Нью-Йорке. Более 1236 участников исследования отправили образцы для еженедельного молекулярного тестирования (ПЦР) на инфекции SARS-CoV-2 и заполняли еженедельные анкеты о симптомах. В среднем за каждым человеком наблюдали в течение 17 недель, и отчет включал в общей сложности 21 465 человеко-недель наблюдения. Результаты были с сентября 2020 года по апрель 2021 года, до появления варианта Delta в США.
Исследование показало, что:
- Дети и взрослые 18 лет и старше имели одинаковую частоту инфицирования.
- Дети в разных возрастных группах (от рождения до 4 лет; от 5 до 11 лет; от 12 до 17 лет) также имели сходные показатели инфицирования. Уровень инфицирования в каждой группе составлял от 4,4 до 6,3 на 1000 человеко-недель.
- Около половины случаев у детей были симптоматическими, по сравнению с 88% случаев у взрослых.
- В домохозяйствах с одним или несколькими инфицированными людьми общий средний риск заражения в домохозяйстве составлял 52%.
- Средний риск заражения в семье составлял 40% в Юте и 80% в Нью-Йорке.
Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, повлияли ли различия в плотности застройки, времени появления варианта «Дельта» или других факторах на различия в скоростях передачи данных в домашних хозяйствах в Юте и Нью-Йорке. Кроме того, уровни инфицирования и риск заражения в домашних условиях могут быть выше среди населения в целом, поскольку участники исследования с большей вероятностью будут придерживаться профилактического поведения COVID-19.
По словам Поручника, результаты этого исследования подчеркивают, что многие инфекции у детей остаются незамеченными, что подчеркивает необходимость проведения надзорных тестов и принятия детьми мер по обеспечению безопасности общественного здоровья для защиты окружающих их людей. «Мы знаем, что до тех пор, пока детям не сделают вакцинацию, им по-прежнему важно носить маски, когда они собираются в группы, и держать их отдельно», - говорит она. «И больше всего, когда они больны, держите их дома».