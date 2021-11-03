Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
02.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сажаем озимый чеснок в ноябре 2021: ближайшие даты 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 ноября — лучшие дни для посадки зимнего чеснока по лунному календарю

7:15:0311/2/2021
0

Озимый чеснок традиционно высаживают в конце осени. Лунный календарь способен подсказать некоторые даты для самого удачного посева в ноябре.

Чеснок считается универсальной приправой для множества блюд. Фото: Pixabay.com
Чеснок считается универсальной приправой для множества блюд. Фото: Pixabay.com

Чеснок — одна из самых популярных приправ для блюд, которые можно встретить на каждом столе в России. Кроме того, он известен своими защитными свойствами для ослабленного холодами иммунитета. Именно поэтому ежегодно чеснок высаживают на своих дачных грядках множество хозяек.

Озимый чеснок принято начинать высаживать с середины октября. Обычно время окончания посадки варьируется от конца ноября до середины декабря. В этом случае хозяйки ориентируются на погодные условия в их регионе. Важно помнить, что озимый чеснок необходимо высадить за две недели до сильных морозов, в период, когда температура воздуха не поднимается выше +15 градусов и не опускается ниже +9. Такие условия необходимы для того, чтобы чеснок успел пустить свой корешок в землю, но не успел начать расти. При посадки между лунками с зубчиками чеснока должно быть выдержано расстояние в 10-15 сантиметров. Лунки необходимо засыпать заранее прогретой подготовленной сухой землей или смесью перегноя и грунта. Затем сверху земля укрывается торфом, примерно на 2 сантиметра толщиной. Такую процедуру необходимо проводить для того, чтобы за зиму земля не промерзла и не погубила слабо укоренившиеся ростки.

Для того, чтобы обеспечить себе хороший урожай, садоводы обращаются к лунному календарю. С помощью него можно определить наиболее благоприятные дни для посадки озимого чеснока, а также узнать, когда посадки осуществлять не стоит.

Благоприятные даты для посадки чеснока в ноябре 2021: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18.
Нейтральные даты для посадки чеснока в ноябре 2021: 1, 2, 3, 6, 7, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Неблагоприятные даты для посадки чеснока в ноябре 2021: 5, 10, 11, 15, 16, 20, 21.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
советылунный календарьозимый чесноксадоводам
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какими советами пользуетесь вы при посадке озимого чеснока?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сажаем озимый чеснок в ноябре 2021: ближайшие даты 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 ноября — лучшие дни для посадки зимнего чеснока по лунному календарю
7:15:03 11/2/2021
Сажаем озимый чеснок в ноябре 2021: ближайшие даты 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 ноября — лучшие дни для посадки зимнего чеснока по лунному календарю
Почему обязательно надо работать после выхода на пенсию: Четыре веских причины
7:00:41 11/2/2021
Почему обязательно надо работать после выхода на пенсию: Четыре веских причины
Лекарство от болезни Альцгеймера, возможно, десятки лет лежит на полках аптек: учёные изучают два препарата
6:30:52 11/2/2021
Лекарство от болезни Альцгеймера, возможно, десятки лет лежит на полках аптек: учёные изучают два препарата
Имена амазонок: как назвать девочку в 2021 году, чтобы подарить ей силу и выносливость древних воительниц
6:15:54 11/2/2021
Имена амазонок: как назвать девочку в 2021 году, чтобы подарить ей силу и выносливость древних воительниц
Дети и взрослые одинаково уязвимы для коронавируса, но дети реже заболевают. Почему?
6:00:50 11/2/2021
Дети и взрослые одинаково уязвимы для коронавируса, но дети реже заболевают. Почему?
Врачи назвали общее число погибших от коронавируса за все время пандемии
5:30:13 11/2/2021
Врачи назвали общее число погибших от коронавируса за все время пандемии
Почему нужно соблюдать Рождественский пост? Даты начала и окончания поста. Календарь питания по дням
4:45:29 11/2/2021
Почему нужно соблюдать Рождественский пост? Даты начала и окончания поста. Календарь питания по дням
На мать выброшенных из окна восьмого этажа двух сестер в Кызыле завели два уголовных дела
4:01:41 11/2/2021
На мать выброшенных из окна восьмого этажа двух сестер в Кызыле завели два уголовных дела
Как назвать мальчика в 2022 году: какие модные имена для голубоглазых и кареглазых малышей
4:00:26 11/2/2021
Как назвать мальчика в 2022 году: какие модные имена для голубоглазых и кареглазых малышей
Житель Кубани привез тело умершей матери к местной администрации: Морг потребовал 7 тыс. рублей за перевозку трупа
3:27:41 11/2/2021
Житель Кубани привез тело умершей матери к местной администрации: Морг потребовал 7 тыс. рублей за перевозку трупа