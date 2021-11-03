Сажаем озимый чеснок в ноябре 2021: ближайшие даты 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 ноября — лучшие дни для посадки зимнего чеснока по лунному календарю

Чеснок — одна из самых популярных приправ для блюд, которые можно встретить на каждом столе в России. Кроме того, он известен своими защитными свойствами для ослабленного холодами иммунитета. Именно поэтому ежегодно чеснок высаживают на своих дачных грядках множество хозяек.
Озимый чеснок принято начинать высаживать с середины октября. Обычно время окончания посадки варьируется от конца ноября до середины декабря. В этом случае хозяйки ориентируются на погодные условия в их регионе. Важно помнить, что озимый чеснок необходимо высадить за две недели до сильных морозов, в период, когда температура воздуха не поднимается выше +15 градусов и не опускается ниже +9. Такие условия необходимы для того, чтобы чеснок успел пустить свой корешок в землю, но не успел начать расти. При посадки между лунками с зубчиками чеснока должно быть выдержано расстояние в 10-15 сантиметров. Лунки необходимо засыпать заранее прогретой подготовленной сухой землей или смесью перегноя и грунта. Затем сверху земля укрывается торфом, примерно на 2 сантиметра толщиной. Такую процедуру необходимо проводить для того, чтобы за зиму земля не промерзла и не погубила слабо укоренившиеся ростки.
Для того, чтобы обеспечить себе хороший урожай, садоводы обращаются к лунному календарю. С помощью него можно определить наиболее благоприятные дни для посадки озимого чеснока, а также узнать, когда посадки осуществлять не стоит.
Благоприятные даты для посадки чеснока в ноябре 2021: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18.
Нейтральные даты для посадки чеснока в ноябре 2021: 1, 2, 3, 6, 7, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Неблагоприятные даты для посадки чеснока в ноябре 2021: 5, 10, 11, 15, 16, 20, 21.