Категорические запреты на 4 ноября в праздник Казанской иконы Божией Матери: и очень важные дела для верующих

Казанская икона Богородицы отличается своим участием в историческом ключевом событии нашей страны. А именно: освобождение российской столицы Москвы от польских узурпаторов, которые вторглись в страну и обманом захватили город. Это время назвали смутным, из-за лихой годины конца 16 — начала 17 веков, когда Русское царство оказалось в глубоком социальном кризисе.
Впервые икона Божией Матери появилась в Казани в 1579 году. В те времена этот город еще не совсем стал русским, поскольку всего 27 лет прошло с того момента, когда Иван Грозный завоевал Казанское ханство в 1552 году. И всего 26 лет прошло с момента создания русской православной епархии на его территории. В июне 1579 года, город был опустошен разрушительным пожаром. Однако именно в этом городе и в те неспокойные времена Пречистая Дева соизволила послать Свою святую икону христианскому народу.
После опустошительного пожара Матроне, девятилетней дочери стрельца, пришла в видении Божья Матерь, указав на Свою икону среди пепла сгоревшего дома Когда девочка рассказала об этом родителям, то ей никто не поверил, но девочка не унималась и просила взрослых помочь отыскать святыню. Тогда ее мама обратилась к священникам в местном храме, чтобы помогли ей.
Спустя какое-то время, наконец, икону нашли завернутой в старую ткань. По легенде, как только Матрона начала копать, она обнаружила ее. По приказу царя Ивана IV на этом месте был установлен женский монастырь в честь Пресвятой Девы Марии и церковь, а первый экземпляр иконы отправили в Москву.
По традиции в этот день принято посещать храм, а после него идти домой, чтобы устроить торжественное застолье. На Руси считалось, если накрыть богатый стол в этот день, то следующий год будет богатым.
Женщины совершали сегодня особый ритуал, для сохранения красоты и молодости. С самого утра деревенские девушки шли в березовый лес. Где смотрелись в покрытые инеем листья деревьев, как в зеркало. Верили, что этот ритуал помогал сохранять красоту женщины на долгие годы.