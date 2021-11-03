Лунный календарь на ноябрь 2021: детальная информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне

Расположение Луны может очень сильно повлиять на человеческую жизнь. Особенно ярко это замечается в благоприятные и неблагоприятные дни лунного календаря.
Лунный календарь на ноябрь 2021 года:
Если день, согласно лунному календарю, благоприятный, в него можно заниматься любым делом без риска стать жертвой ситуации. Если же день неблагоприятный или нейтральный, стоит семь раз обдумать последствия и риски.
1 ноября — нейтральная дата.
2 ноября — благоприятная дата.
3 ноября — благоприятная дата.
4 ноября — неблагоприятный день — могут возникнуть проблемы со здоровьем.
5 ноября — благоприятная дата.
6 ноября — нейтральная дата.
7 ноября — благоприятная дата.
8 ноября — нейтральная дата.
9 ноября — нейтральная дата.
10 ноября — благоприятная дата.
11 ноября — благоприятная дата.
12 ноября — нейтральная дата.
13 ноября — нейтральная дата.
14 ноября — нейтральная дата.
15 ноября — нейтральная дата.
16 ноября — нейтральная дата.
17 ноября — благоприятная дата.
18 ноября — благоприятная дата.
19 ноября — нейтральная дата.
20 ноября — благоприятная дата.
21 ноября — благоприятная дата.
22 ноября — нейтральная дата.
23 ноября — нейтральная дата.
24 ноября — благоприятная дата.
25 ноября — благоприятная дата.
26 ноября — неблагоприятный день для физических нагрузок.
27 ноября — неблагоприятный день для любых дел.
28 ноября — благоприятная дата.
29 ноября — нейтральная дата.
30 ноября — нейтральная дата.
Согласно этим советам лунного календаря, можно планировать свои дальнейшие действия.
Отметим, что лунный календарь способен помочь не только в вопросах быта, но и в более сакральных делах. Каждый желающий способен провести мощный мистический ритуал в благоприятный день, согласно лунному календарю. К таким периодам относятся новолуние и полнолуние. Ближайшее новолуние состоится уже совсем скоро — 5 ноября.