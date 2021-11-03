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Лунный календарь на ноябрь 2021: детальная информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне

9:00:2911/3/2021
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Лунный календарь способен помочь людям в планировании своих дел.

Расположение Луны обладает огромным влиянием на человеческую жизнь. Фото: Pxfuel.com
Расположение Луны обладает огромным влиянием на человеческую жизнь. Фото: Pxfuel.com

Расположение Луны может очень сильно повлиять на человеческую жизнь. Особенно ярко это замечается в благоприятные и неблагоприятные дни лунного календаря.

Лунный календарь на ноябрь 2021 года:

Если день, согласно лунному календарю, благоприятный, в него можно заниматься любым делом без риска стать жертвой ситуации. Если же день неблагоприятный или нейтральный, стоит семь раз обдумать последствия и риски.

1 ноября — нейтральная дата.

2 ноября — благоприятная дата.

3 ноября — благоприятная дата.

4 ноября — неблагоприятный день — могут возникнуть проблемы со здоровьем.

5 ноября — благоприятная дата.

6 ноября — нейтральная дата.

7 ноября — благоприятная дата.

8 ноября — нейтральная дата.

9 ноября — нейтральная дата.

10 ноября — благоприятная дата.

11 ноября — благоприятная дата.

12 ноября — нейтральная дата.

13 ноября — нейтральная дата.

14 ноября — нейтральная дата.

15 ноября — нейтральная дата.

16 ноября — нейтральная дата.

17 ноября — благоприятная дата.

18 ноября — благоприятная дата.

19 ноября — нейтральная дата.

20 ноября — благоприятная дата.

21 ноября — благоприятная дата.

22 ноября — нейтральная дата.

23 ноября — нейтральная дата.

24 ноября — благоприятная дата.

25 ноября — благоприятная дата.

26 ноября — неблагоприятный день для физических нагрузок.

27 ноября — неблагоприятный день для любых дел.

28 ноября — благоприятная дата.

29 ноября — нейтральная дата.

30 ноября — нейтральная дата.

Согласно этим советам лунного календаря, можно планировать свои дальнейшие действия.

Отметим, что лунный календарь способен помочь не только в вопросах быта, но и в более сакральных делах. Каждый желающий способен провести мощный мистический ритуал в благоприятный день, согласно лунному календарю. К таким периодам относятся новолуние и полнолуние. Ближайшее новолуние состоится уже совсем скоро — 5 ноября.

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лунный календарьблагоприятные дниноябрь 2021
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