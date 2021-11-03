Отголоски солнечного урагана 31 октября 2021: как долго в начале ноября метеопаты будут ощущать последствия мощной магнитной бури

31 октября состоялась мощная магнитная буря, последствия которой заметны до сих пор. В ближайшее время ожидается новая череда солнечных всплесков.
Магнитная буря уже прошла 2 ноября, а следующие ожидая с 5 по 8, с 14 по 16, а также 21 ноября.
Как магнитная буря влияет на здоровье человека?
Чаще всего магнитные бури вызывают головную боль, но немногим реже метеопаты и пенсионеры могут почувствовать слабость, тошноту, тахикардию, повышенное давление, тошноту, нарушение сна и плохой аппетит. Однако и это еще не все. Магнитная буря способна обострить хроническое заболевание и даже вызвать инсульт или инфаркт.
Как с этим бороться?
Для борьбы с магнитными бурями в первую очередь стоит посетить медицинское учреждение, проконсультироваться с лечащим врачом и, возможно, получить рецепт на приобретение лекарственных препаратов. Необходимо заблаговременно приобрести лекарства, чтобы быть готовым к неблагоприятному периоду.
Также специалисты советуют избегать физического труда, вождения автомобиля, использование мониторов и экранов, а также потребление вредной пищи, включая кофеин, таурин и алкоголь. Необходимо как можно больше отдыхать и следить за своим самочувствием. Если здоровье резко ухудшится, нужно вызвать скорую помощь.
Отметим, что в группе риска находятся все метеопаты и люди пожилого возраста.