Можно ли 4 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник Казанской иконы Божией Матери?

4 ноября чтят память Казанской иконы Божией Матери, помощницу в освобождении России в смутное время.
Первое, на что следует обратить внимание, при изучении ее появления — это на священномученика Гермогена, благодаря которому русский народ соединился в одной общей цели — в спасении родного города от польских интервентов. Это также помогло избавиться от внутренних распрей, которые представляли еще большую опасность.
Кстати, патриарх Гермоген был автором “Повести” о Казанской иконе. Он написал ее в 1594 году как митрополит Казанский. Ее полное название - “История и чудеса Пречистой Богородицы и Святое и Славное Явление Ее Образа в Казани”. И именно он сочинил службу этой иконе.
Когда польские захватчики вторглись в страну, Патриарха Гермогена заключили под стражу. Осознав катастрофическую ситуацию, он разослал свои послания во все регионы царства, призывая всех прекратить раздоры, объединиться и организовать сопротивление, чтобы освободить страну от врага.
На его речь откликнулись князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, организовав всероссийскую добровольческую армию. Они повели армию из Нижнего Новгорода в Москву.
Когда добровольческая армия вошла в Ярославль, к ней присоединились казанцы, которые привезли с собой копию Казанской иконы и передали ее Дмитрию Пожарскому.
Прежде чем взять штурмом Кремль, члены Российской добровольческой армии соблюдали строгий пост и очень усердно молились перед образом Богородицы в течение трех дней. Штурм прошел успешно, и Москва была спасена.
В 1649 года 4 ноября стал национальным праздником в честь Казанской иконы Богородицы.
В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, на которые приходит очень много людей, чтобы поклониться святыне и поблагодарить Пресвятую Богородицу.
Все дела лучше переделать заранее. В праздничные дни не следует заниматься физическим трудом. Особенно это касается стирки и уборки. Прямого запрета от церкви нет. Но, по традиции, удачным такой труд не будет.