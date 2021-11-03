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5 ноября – Новолуние-2021: как новая луна в Скорпионе повлияет на исполнение самых главных желаний. Три ритуала на сильное новолуние

12:00:0511/3/2021
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В некоторые дни лунного календаря каждый житель Земли может провести мощный ритуал на улучшение своей жизни.

В период молодой Луны можно провести одни из самых сильных ритуалов. Фото: Pxfuel.com
В период молодой Луны можно провести одни из самых сильных ритуалов. Фото: Pxfuel.com

Многие знают, что Луна имеет огромное влияние на человеческую жизнь. При этом далеко не все понимают, насколько велико это влияние. В определенные дни месяца каждый из нас может провести мистический ритуал с помощью лунной силы. Именно поэтому так важно следить за лунным календарем и открывающимися для людей возможностями.

Ближайший такой период наступит уже совсем скоро — 5 ноября, когда на Землю придет новолуние.

Ритуалы в новолуние:

Чтобы привлечь деньги в период молодой Луны, понадобится немногое: стакан и монеты. Необходимо дождаться полуночи, набрать в стакан воды и поставить его на подоконник, который будет освещаться Луной. В стакан нужно бросить несколько монеток. В таком виде все нужно оставить до следующего утра. Затем монеты необходимо сложить в кошелек, а воду — выпить. Считается, что жидкость способна впитать в себя лунную энергетику. Важно: деньги из этого кошелька нельзя тратить до следующего новолуния, которое пройдет в декабре.

Для загадывания желания понадобится свеча и бумажный листок. Нужно встать перед окном, чтобы было видно Луну. На листке необходимо написать то, чего вам не хватает. Главное знать меру в своих желаниях. После этого необходимо поджечь свечку и начать сжигать бумагу. Пока бумага горит, нужно раз за разом повторять то, что вы написали. В голове же нужно построить детальный образ написанного.

Для третьего ритуала понадобится красная нить. В полночь нужно замотать все дверные ручки нитью и, глядя на Луну, прошептать следующее:

— Пусть дурное из дому уйдет, а хорошее — придет. Пусть несчастье обитель покинет, а благо в дом постучится.

После этого необходимо трижды открыть и закрыть дверь, словно вы проветриваете помещение. Считается, что нечистое покинет дом и освободит место для благополучия. Нити нужно оставить на дверях на всю ночь.

Отметим, что не менее подходящим для проведения мистических обрядов периодом является полнолуние. Ближайшая полная Луна пройдет 19 ноября.

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