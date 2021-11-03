5 ноября – Новолуние-2021: как новая луна в Скорпионе повлияет на исполнение самых главных желаний. Три ритуала на сильное новолуние

Многие знают, что Луна имеет огромное влияние на человеческую жизнь. При этом далеко не все понимают, насколько велико это влияние. В определенные дни месяца каждый из нас может провести мистический ритуал с помощью лунной силы. Именно поэтому так важно следить за лунным календарем и открывающимися для людей возможностями.
Ближайший такой период наступит уже совсем скоро — 5 ноября, когда на Землю придет новолуние.
Ритуалы в новолуние:
Чтобы привлечь деньги в период молодой Луны, понадобится немногое: стакан и монеты. Необходимо дождаться полуночи, набрать в стакан воды и поставить его на подоконник, который будет освещаться Луной. В стакан нужно бросить несколько монеток. В таком виде все нужно оставить до следующего утра. Затем монеты необходимо сложить в кошелек, а воду — выпить. Считается, что жидкость способна впитать в себя лунную энергетику. Важно: деньги из этого кошелька нельзя тратить до следующего новолуния, которое пройдет в декабре.
Для загадывания желания понадобится свеча и бумажный листок. Нужно встать перед окном, чтобы было видно Луну. На листке необходимо написать то, чего вам не хватает. Главное знать меру в своих желаниях. После этого необходимо поджечь свечку и начать сжигать бумагу. Пока бумага горит, нужно раз за разом повторять то, что вы написали. В голове же нужно построить детальный образ написанного.
Для третьего ритуала понадобится красная нить. В полночь нужно замотать все дверные ручки нитью и, глядя на Луну, прошептать следующее:
— Пусть дурное из дому уйдет, а хорошее — придет. Пусть несчастье обитель покинет, а благо в дом постучится.
После этого необходимо трижды открыть и закрыть дверь, словно вы проветриваете помещение. Считается, что нечистое покинет дом и освободит место для благополучия. Нити нужно оставить на дверях на всю ночь.
Отметим, что не менее подходящим для проведения мистических обрядов периодом является полнолуние. Ближайшая полная Луна пройдет 19 ноября.