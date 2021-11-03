С безмерной любовью поздравления и нежнейшие открытки на 4 ноября в День Казанской иконы Божьей Матери

Как-то раз во сне Матрене
После сильного пожара
Указала на икону
Богородица. Сказала:
«Откопай на пепелище,
Ты ее». И так случилось,
Что отныне в праздник чистый
Все это преобразилось.
Будьте счастливы, здоровы,
В сердце пусть добро живет,
Не грустите, хоть порою
Хочется, ведь все пройдет.
Божия Матерь Казанская
Вам подарит много счастья,
Удачей непременно наградит,
Теплотой, заботой окружит.
И всегда на помощь придет,
Вас от бед всех сбережет,
Покой родных пускай хранит —
Каждый тепло ее ощутит.
В день почитанья иконы Казанской Желаю всем удачи и добра. Не нарушать законов христианских, Пусть даст она вам света и добра.
Господь всех трепетно от зла оберегает,
С душой молитесь, братья-христиане,
Пусть в каждом сердце чистый помысел живёт,
И Божья благодать всем снизойдёт!
Стихи: Поздравок
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