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С безмерной любовью поздравления и нежнейшие открытки на 4 ноября в День Казанской иконы Божьей Матери

9:15:3411/2/2021
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День Казанской иконы Божией Матери отмечается 4 ноября в честь освобождения Москвы от поляков ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, у которых во время сражения был при себе ее чудотворный образ.

День Казанской иконы Божией Матери. Автор: Неизвестен - Московский Кремль. Красная площадь. Путеводитель под редакцией И. Ю. Юдакова, 2013 год. ― С. 183, Общественное достояние,

Как-то раз во сне Матрене
После сильного пожара
Указала на икону
Богородица. Сказала:

«Откопай на пепелище,
Ты ее». И так случилось,
Что отныне в праздник чистый
Все это преобразилось.

Будьте счастливы, здоровы,
В сердце пусть добро живет,
Не грустите, хоть порою
Хочется, ведь все пройдет.

День Казанской иконы Божией Матери

Божия Матерь Казанская
Вам подарит много счастья,
Удачей непременно наградит,
Теплотой, заботой окружит.

И всегда на помощь придет,
Вас от бед всех сбережет,
Покой родных пускай хранит —
Каждый тепло ее ощутит.

День Казанской иконы Божией Матери

В день почитанья иконы Казанской Желаю всем удачи и добра. Не нарушать законов христианских, Пусть даст она вам света и добра.

Господь всех трепетно от зла оберегает,
С душой молитесь, братья-христиане,
Пусть в каждом сердце чистый помысел живёт,
И Божья благодать всем снизойдёт!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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