Сильнейшие чудотворные молитвы Казанской иконе Божией Матери: 4 ноября читать каждому верующему

Иконы Божией Матери всегда славились своими чудотворными исцелениями, помощью людям, находящимся в беде. В честь нее существует большое количество праздничных дней. Особым днем является праздник в честь Казанского образа Пресвятой Девы Марии, который был установлен по историческим событиям, произошедшим в период смуты в России.
25 октября 1612 года русская добровольческая армия прошла вокруг Кремля крестным ходом. Неся во главе процессии Казанскую икону Богородицы, Покровительницы земли Русской.
Согласно Никоновской летописи, когда освободили Москву от польских интервентов, князь Дмитрий Пожарский установил Казанскую икону в церкви в честь Сретения Пресвятой Богородицы в центре Москвы. После чего эту икону перенесли во вновь построенный Казанский собор на Красной площади, который был построен после освобождения города.
К иконе Богородицы обращаются когда не могут найти свой истинный путь.Она всегда помогает. К Богородице обращались правители и полководцы, прося у Святой Девы Марии помощи и поддержки перед военными действиями. Ее помощь в трудные моменты неоспорима. Верующие приходят в трудных жизненных ситуациях, в периоды скорби и печали.
Перед святым образом молятся когда необходимо сделать правильный выбор, избежать ошибок или неприятностей. По легенде, многим Богородица приходила во сне и подсказывала, как лучше поступить, а чего не следует делать.
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