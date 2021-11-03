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Учёные нашли связь между весом женщины до беременности и развитием аллергии у будущего ребенка

9:00:3611/2/2021,от Университета Оттавы
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Примерно половина младенцев родилась от матерей с избыточным весом или ожирением, а треть - от матерей, набравших лишний вес во время беременности. В чем оказалась разница?

У детей, рожденных от матерей с ожирением во время беременности, вероятность развития астмы выше, но несколько ниже - дерматита и анафилаксии. Фото: Pixabay

Исследование, проведенное под руководством Университета Оттавы с участием почти 250 000 детей в Онтарио в течение семи лет - крупнейшее в своем роде - показало, что вес матери до беременности может повлиять на риск развития аллергических заболеваний у новорожденного в раннем детстве, тогда как увеличение веса во время беременности не представлялось очевидным, чтобы иметь такой же эффект, пишет Medical Xpress.
 Вот ключевые моменты исследования, проведенного Себастьяном Сруго, который был аспирантом Школы эпидемиологии и общественного здравоохранения медицинского факультета:


  • Связи между увеличением веса матери во время беременности и детской аллергической болезнью не обнаружено.
  • У детей, рожденных от матерей с ожирением во время беременности, вероятность развития астмы выше, но несколько ниже - дерматита и анафилаксии. В частности, у детей, рожденных от матерей с ожирением до беременности, риск развития астмы был на 8 процентов выше.
  • Примерно половина младенцев родилась от матерей с избыточным весом или ожирением, а треть - от матерей, набравших лишний вес во время беременности.
  • Матери вступают в беременность с избыточным весом/ожирением, набирают лишний вес во время беременности, и у многих детей в раннем детстве развиваются аллергические заболевания.
  • В Канаде примерно 30% населения страдает, по крайней мере, одним аллергическим заболеванием, еще более распространенным среди детей.
  • В глобальном масштабе тенденции развития аллергических заболеваний достигли масштабов эпидемии, став самой распространенной и самой ранней группой хронических заболеваний.

Исследование было опубликовано в журнале Pediatric and Perinatal Epidemiology .

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