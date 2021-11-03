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Погода на осенние каникулы в Москве и Санкт-Петербурге: может ли прийти похолодание

2:00:5111/3/2021
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Осенние каникулы дали россиянам повод погулять и провести время на свежем воздухе. Но что об этом скажет погода?

В некоторых частях страны ноябрь будет холодным. Фото: Pxfuel.com
В некоторых частях страны ноябрь будет холодным. Фото: Pxfuel.com

30 октября в школах, колледжах и университет начались каникулы. Если для школьников это был плановый отдых, то студенты вышли на каникулы из-за COVID-19. Образовательный процесс при этом не пострадает. Каждый учащийся получит задания на дом, чтобы не нагонять программу к концу года.

Выходные дни стали поводом для всех жителей России погулять, отдохнуть от рутины и насладиться свободной минутой. Но что на это ответит погода?

Погода в Москве и Петербурге в период осенних каникул:

В столице осенние каникулы будут теплыми. Если сегодня, 3 ноября, днем было около 6 градусов тепла, но 4 ожидается +9, 5 — +11, 6 — +11, а 7 начнется похолодание до +6. С 3 по 11 ноября ожидаются дожди.

В Санкт-Петербурге будет тоже тепло. 2, 3 и 4 ноября температура будет держать на уровне 8 градусов тепла. 5 она поднимется до +10, 6 и 7 опустится до +8 и +6, соответственно. Также с 3 по 11 ноября ожидается череда дождливых дней — пригодится зонтик.

В целом температура благоволит гулять. Лучше всего провести время именно на улице, поскольку в таком случае шанс способствовать развитию COVID-19 значительно меньше. Да и кого еще получиться погулять в осеннем тепле?

Отметим, что в некоторых уголках России в это же время наступают морозы. В Красноярске 4 ноября ожидается -14 градусов. В Норильске и вовсе 2 ноября было -19. Именно поэтому стоит воспользоваться последним теплом.

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