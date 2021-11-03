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2022: как год «трех двоек» отразится на знаках по восточному гороскопу. Кого Водяной Тигр обнимет и ласково поцелует

3:00:0011/3/2021
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Новый 2022 год под покровительством Тигра станет особо удачным для трех восточных знаков.

Совсем скоро наступит Новый 2022 год. Фото: Pxfuel.com
Совсем скоро наступит Новый 2022 год. Фото: Pxfuel.com

Новый год наступит меньше чем через два месяца. 2022 год пройдет под покровительством и взором Водяного Тигра. Это гордое и сильное животное потребует от всех жителей Земли мужественности и стремления к своим целям.

Вместе с Новым годом к людям придет и новый гороскоп. Уже сейчас известно, каким восточным знакам, согласно китайскому календарю, повезет больше, чем остальным. Всего насчитывается три везунчика:

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986 и так далее) — Тиграм в 2022 году будет, наверное, легче всего. Это связано, конечно же, с животным-покровителем. Разве может он предать сородича? Все дела пойдут в гору, но важно знать, чего вы хотите, чтобы не потратить силы напрасно.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988 и так далее) — Драконов ждет счастье и удача. Год Тигра принесет изменения и перемены, но это не напугает Драконов, а наоборот создаст спортивный интерес. Иными словами, Драконы разожгут свой внутренний огонь и добьются цели.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992 и так далее) — людей знака Обезьяны ожидает море сюрпризов. Каждое новое событие будет вызывать самый настоящий и неподдельный интерес. Сравнить следующий год можно будет с сериалом, где вы сможете оказаться в главной роли без риска стать жертвой обстоятельств.

Отметим, что счастье и благополучие во многом зависят от стараний человека. Даже если ваш знак не попал в список, можно приложить необходимое количество сил и достичь небывалых вершин в любой год.

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гороскопсоветы2022 год
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