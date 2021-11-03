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Иммунитет к коронавирусу вырабатывается лучше и сохраняется дольше у определенных людей: исследование

9:30:1711/2/2021,при Университете Джонса Хопкинса школы медицины
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Письмо с подробным описанием исследования почти 2000 медицинских работников появилось сегодня в Журнале Американской медицинской ассоциации.

После корректировки по типу вакцины, возрасту и полу, уровни антител сравнивались у лиц с предшествующей инфекцией SARS-CoV-2 и без нее через один, три и шесть месяцев после введения второй дозы вакцины. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В одном из крупнейших исследований такого рода исследователи Johns Hopkins Medicine показали, что уровни антител против SARS-CoV-2 (вируса COVID-19) остаются более устойчивыми, то есть остаются выше в течение длительного периода. времени - у людей, которые были инфицированы вирусом и затем получили защиту от двух доз вакцины матричной РНК (мРНК), по сравнению с теми, кто был только иммунизирован.

Письмо с подробным описанием исследования почти 2000 медицинских работников появилось сегодня в Журнале Американской медицинской ассоциации, пишет Medical Xpress.

«Это открытие дополняет наше понимание того, как работает иммунитет против SARS-CoV-2, и основывается на более раннем исследовании нашей команды, которое показало, что мРНК-вакцины давали устойчивый антительный ответ, даже если у человека не развились значительные симптомы после вакцинации или не имел предшествующей инфекции SARS-CoV-2», - говорит старший автор исследования Аарон Милстон, доктор медицинских наук, профессор педиатрии Медицинской школы Университета Джона Хопкинса и педиатрический эпидемиолог Детского центра Джонса Хопкинса.

Две мРНК-вакцины, оцениваемые в исследовании, вводят иммунную систему организма в S1, белковую субъединицу, которая является компонентом шипов, обнаруженных на поверхности SARS-CoV-2. Шипы позволяют вирусу цепляться за здоровые клетки и заражать их. Антитела к иммуноглобулину G , вызванные S1 из вакцин, стимулирующих иммунную систему, нейтрализуют вирусные частицы, предотвращая заражение SARS-CoV-2 или, по крайней мере, уменьшая тяжесть заболевания.

В своем последнем исследовании исследователи наблюдали за 1960 медицинскими работниками Johns Hopkins Medicine, которые получили обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna, в том числе 73 человека с положительным результатом теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) SARS-CoV-2. перед первой дозой вакцины. Эти 73 человека были разделены на две группы: те, кто был инфицирован в течение 90 дней или ближе к первой дозе вакцины, и те, чье воздействие вируса было более чем за 90 дней до первоначальной вакцинации.

После корректировки по типу вакцины, возрасту и полу, уровни антител сравнивались у лиц с предшествующей инфекцией SARS-CoV-2 и без нее через один, три и шесть месяцев после введения второй дозы вакцины. Кроме того, уровни антител сравнивались через один и три месяца после второй дозы между двумя группами с предшествующей инфекцией SARS-CoV-2.

«Мы обнаружили, что медицинские работники с предшествующей инфекцией SARS-CoV-2, после которой были введены две дозы мРНК-вакцины - следовательно, три независимых контакта с шиповым белком S1 - вырабатывали более высокие уровни антител, чем у тех, кто получал только вакцинацию», - говорит ведущий автор исследования Диана. Чжун, доктор медицинских наук, научный сотрудник факультета инфекционных заболеваний Медицинского университета Джонса Хопкинса. «Относительные различия были на 14% выше через 1 месяц после введения второй дозы вакцины, 19% через три месяца и 56% через шесть месяцев».

Чжун добавляет, что участники исследования с подтвержденной ПЦР инфекцией SARS-CoV-2 более чем за 90 дней до их первоначальной вакцинации имели скорректированные уровни антител на 9% (через месяц после второй дозы вакцины) и 13% (через три месяца после второй вакцины). доза) выше, чем у тех, кто подвергся воздействию вируса менее или равного 90-дневной отметке.

«Это говорит о том, что более длительный интервал между заражением и первой дозой вакцины может усилить ответ антител», - говорит Милстон.

Milstone говорит необходимо дополнительные исследования, чтобы определить, является ли относится к числу воздействия на вирус, интервал между экспозициями, или взаимодействием между естественным или повышенной прочностью после вакцинации в ранее инфицированной вакцине -derived иммунитета.

Исследовательскую группу Johns Hopkins Medicine совместно возглавляли Чжун и Шаомин Сяо. Наряду с ними и Милстоуном в команду входят Аманда Дебес, Эмили Эгберт, Патрицио Катургли и Элизабет Колантуони.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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